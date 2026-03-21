População deve consultar os novos horários no site da Prefeitura de Cantagalo - freepik

População deve consultar os novos horários no site da Prefeitura de Cantagalofreepik

Publicado 21/03/2026 00:00

A Prefeitura de Cantagalo informou que as linhas municipais que atendem os distritos de Boa Sorte e Euclidelândia passaram por ajustes de horários. As mudanças começaram a valer a partir de 20 de março e fazem parte de uma reorganização do transporte público local.

De acordo com o comunicado, a atualização busca melhorar a prestação do serviço e adequar os horários às necessidades da população que utiliza diariamente o transporte entre os distritos e o centro do município.

As linhas fazem a ligação entre a sede de Cantagalo e localidades importantes do interior, como Euclidelândia e Boa Sorte — que são distritos do município e concentram moradores que dependem do transporte público para trabalho, estudo e acesso a serviços.

Entre os principais horários, há saídas pela manhã a partir de Cantagalo por volta das 5h20 e 5h30, com destino a Boa Sorte, além de retornos no início do dia e no período da tarde, incluindo trajetos que passam ou não por Euclidelândia, dependendo do itinerário escolhido.