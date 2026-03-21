População deve consultar os novos horários no site da Prefeitura de Cantagalofreepik

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A Prefeitura de Cantagalo informou que as linhas municipais que atendem os distritos de Boa Sorte e Euclidelândia passaram por ajustes de horários. As mudanças começaram a valer a partir de 20 de março e fazem parte de uma reorganização do transporte público local.
De acordo com o comunicado, a atualização busca melhorar a prestação do serviço e adequar os horários às necessidades da população que utiliza diariamente o transporte entre os distritos e o centro do município.
As linhas fazem a ligação entre a sede de Cantagalo e localidades importantes do interior, como Euclidelândia e Boa Sorte — que são distritos do município e concentram moradores que dependem do transporte público para trabalho, estudo e acesso a serviços.
Entre os principais horários, há saídas pela manhã a partir de Cantagalo por volta das 5h20 e 5h30, com destino a Boa Sorte, além de retornos no início do dia e no período da tarde, incluindo trajetos que passam ou não por Euclidelândia, dependendo do itinerário escolhido.
A Prefeitura orienta que os usuários fiquem atentos às atualizações e consultem os canais oficiais para conferir a tabela completa de horários e possíveis alterações (disponível aqui).
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