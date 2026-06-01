Vitória Robadey, a Garota Cantagalo 2025Reprodução Site Prefeitura de Cantagalo
Abertas as inscrições para concurso Garota Cantagalo 2026
Evento será realizado no dia 26 de junho, na Praça da Matriz
Inteligência Artificial e inovação marcaram a Semana do MEI em Cantagalo
Encontro foi conduzido pelo Sebrae-RJ
Cantagalo abre inscrições para copa de voleibol durante o feriado de Corpus Christi
Torneio contará com disputas nas categorias sub-23 masculino, adulto masculino e feminino
Cantagalo lança licitação para garantir transporte público gratuito
Modelo adotado elimina a cobrança de passagem e transfere integralmente os custos da operação para o poder público
Prefeitura de Cantagalo alerta para descarte irregular de entulho e reforça risco de multa
Secretarias orientam população a agendar retirada antes de colocar resíduos em vias públicas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.