Vitória Robadey, a Garota Cantagalo 2025Reprodução Site Prefeitura de Cantagalo

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A Prefeitura de Cantagalo abriu as inscrições para o concurso Garota Cantagalo 2026, um dos tradicionais eventos do calendário cultural do município. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 1º e 12 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Rua Dr. Júlio Santos, nº 46, no Centro de Cantagalo.
Para participar, a candidata deve ser natural de Cantagalo ou comprovar residência no município há pelo menos um ano. Também é necessário ter entre 16 e 28 anos completos até a data do concurso.
Além do preenchimento da ficha de inscrição, as participantes deverão assinar autorização de uso de nome e imagem e termo de compromisso. Também será exigida a apresentação de cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.
No caso de candidatas menores de 18 anos, será obrigatória a apresentação de autorização do responsável legal, além de declaração escolar emitida pela instituição de ensino.
O concurso será realizado no dia 26 de junho, uma sexta-feira, às 20h, na Praça Cônego Crescêncio Lanciotti, conhecida como Praça da Matriz, no Centro da cidade. A ação busca valorizar a beleza, a simpatia e o talento das representantes do município, reunindo participantes de diferentes localidades de Cantagalo em uma celebração cultural tradicional da cidade.
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