O JEEC é considerado um dos principais eventos estudantis de Cantagalo e tradicionalmente movimenta a cidade durante o período de realização dos jogo - FB Prefeitura de Cantagalo

O JEEC é considerado um dos principais eventos estudantis de Cantagalo e tradicionalmente movimenta a cidade durante o período de realização dos jogoFB Prefeitura de Cantagalo

Publicado 01/06/2026 10:06

A Prefeitura de Cantagalo confirmou a realização de mais uma edição dos Jogos Estudantis das Escolas de Cantagalo (JEEC). O evento esportivo será realizado entre os dias 2 e 10 de julho, reunindo estudantes em uma programação voltada à integração, ao espírito esportivo e à valorização da prática esportiva no ambiente escolar.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, o JEEC contará com disputas em oito modalidades: futsal, vôlei, handebol, basquete, atletismo, peteca, xadrez e vôlei de areia.

Tradicional no calendário esportivo e educacional do município, o evento reúne alunos de diferentes unidades de ensino em competições que incentivam disciplina, convivência, respeito e superação. A proposta vai além das disputas esportivas, promovendo também integração entre os estudantes e fortalecimento de valores educacionais.

Com o tema “Mais que competição, uma lição para a vida”, a edição de 2026 pretende mobilizar atletas, professores, familiares e torcedores ao longo dos dias de competição. A expectativa é de grande participação das escolas municipais e estaduais da cidade.

Além das competições coletivas, modalidades individuais e estratégicas, como atletismo e xadrez, também fazem parte da programação, ampliando as oportunidades de participação dos estudantes.

O JEEC é considerado um dos principais eventos estudantis de Cantagalo e tradicionalmente movimenta a cidade durante o período de realização dos jogos.