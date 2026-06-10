Vitória Robadey, a Garota Cantagalo 2025 - Reprodução Site Prefeitura de Cantagalo

Vitória Robadey, a Garota Cantagalo 2025Reprodução Site Prefeitura de Cantagalo

Publicado 10/06/2026 11:40

As inscrições para o concurso Garota Cantagalo 2026 entram na reta final e seguem abertas apenas até esta sexta-feira (12). Promovido pela Prefeitura de Cantagalo, o evento busca valorizar a beleza, a simpatia e a representatividade da mulher cantagalense em uma das atrações mais aguardadas do calendário cultural do município.

O concurso será realizado no dia 26 de junho de 2026, uma sexta-feira, às 20h, na Praça Cônego Crescêncio Lanciotti, conhecida como Praça da Matriz, no Centro da cidade.

As interessadas podem se inscrever de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Rua Dr. Júlio Santos, nº 46, no Centro de Cantagalo.

Para participar, é necessário ser natural de Cantagalo ou morar no município há pelo menos um ano, além de ter entre 16 e 28 anos na data do concurso. As candidatas devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Menores de 18 anos também precisam entregar autorização do responsável legal e declaração escolar.

A Prefeitura reforça que o concurso é uma celebração da cultura local e uma oportunidade para que jovens do município representem Cantagalo em eventos e atividades oficiais ao longo do ano.

A expectativa é de que o Garota Cantagalo 2026 reúna grande público na Praça da Matriz, repetindo o sucesso das edições anteriores e movimentando o calendário cultural da cidade.