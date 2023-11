A discussão sobre o plano aconteceu na Igreja Metodista e reuniu diversas personalidades - Foto Wellington Gomes/Secom

Publicado 27/11/2023 18:56

Carapebus – Redução de custos e evitar problemas de saúde para a população são dois pontos considerados fundamentais, pelo governo de Carapebus, a partir da implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado por uma empresa de Londrina (PR). A iniciativa contribuirá para que o município deixe de gastar cerca de R$ 200 mil mensais com a destinação do lixo.

Além de não gerar custos ao governo, o Plano de Gestão estará contribuindo também para o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico, que a secretária de Meio Ambiente, Melina Nascimento, analisa como fundamental no desenvolvimento de políticas públicas ambientais para o município.

A elaboração do Plano Municipal foi discutida na última sexta-feira (24), pela Secretaria de Meio Ambiente, na Igreja Metodista Central. Participaram vice-prefeito, Marcelo Borginho; secretária de Meio Ambiente, Melina Nascimento com equipe da secretaria; e representantes da sociedade civil e de projetos ambientais, como o Ambiente Jovem e do Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos (NEA-BC).

Coube ao arquiteto urbanista da Empresa DRZ Gestão de Cidades, de Londrina (PR), Agenor Martins, apresentar o plano; a empresa foi contemplada por meio de edital, da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP). Melina Nascimento explica que o evento teve o objetivo de fazer com que a população sugerisse e opinasse como o plano pode ser elaborado.

OPINIÃO PÚBLICA - Na oportunidade, os participantes foram esclarecidos quanto à gestão atual de resíduos sólidos, como a destinação de lixo domiciliar: “O plano municipal é um documento que foi apresentado e vai servir como base para auxiliar na redução da geração dos resíduos sólidos e o que for gerado, fazer da forma eficiente e correta”, destaca a secretária reforçando: “Nós conseguimos, por meio desse plano, reduzir os resíduos que destinamos hoje para os aterros sanitários”.

Na opinião de Marcelo Borginho, o evento contribui ainda mais para a preservação do Meio Ambiente: “Carapebus vem abrindo oportunidades como essa oficina para a população participar, sugerir, opinar, se conscientizar e aprender como gerar, de forma correta, os nossos resíduos sólidos. Além de orientar toda a população, a oficina também ensina a nos preparar para essa questão; e a atual gestão também está focada nisso, tratar os resíduos sólidos da forma adequada”.