Cláudia Helena apontou alimentação saudável em apoio à saúde masculina - Foto Secom/Divulgação

Cláudia Helena apontou alimentação saudável em apoio à saúde masculina Foto Secom/Divulgação

Publicado 02/12/2023 17:30 | Atualizado 02/12/2023 17:30

Carapebus – A campanha Novembro Azul foi encerrada quinta-feira (30) em Carapebus (RJ); no dia seguinte (nessa sexta, 1º), a Secretaria Municipal de Saúde abriu a Dezembro Vermelho, lembrado o Dia Mundial de Luta contra a Aids.

O encerramento da Novembro Azul aconteceu no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Ubás, focando não somente a prevenção do câncer de próstata, mas, também, outras doenças e hábitos alimentares saudáveis. A fisioterapeuta Jocimar Estulano falou especificamente sobre prevenção ao câncer; enquanto a psicóloga Mirian Souza abordou a importância de se prevenir contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Compartilhando informações sobre alimentação saudável na prevenção de doenças em apoio à saúde masculina, a fisioterapeuta Cláudia Helena Fragoso foi outra palestrante. A Secretaria de Comunicação (Secom) ressalta que “as ações refletem o compromisso do governo municipal em promover uma cidade onde a qualidade de vida é prioridade, contribuindo para um ambiente mais saudável e consciente”.

A Dezembro Vermelho continua, com o objetivo de alertar e conscientizar sobre formas de contágio e tratamento da Aids e de outras doenças sexualmente transmissíveis; um dos pontos destacados é o combate ao preconceito em torno da Aids e de seu portador. A campanha é realizada em parceria.

Estão unidos no movimento a Secretaria Municipal de Saúde e o Programa IST/AIDS Hepatites Virais, da Vigilância em Saúde; a campanha enfatiza ainda a luta contra outras infecções que podem ser transmitidas; para tanto, foi montada estratégia com a realização de ações nas unidades de saúde do município e outras instituições.