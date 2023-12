Os guarda-vidas já estão atuando, garantindo a segurança de quem freqüenta a praia e a lagoa - Foto Gabriel Pessanha/Secom

Publicado 05/12/2023 18:11

Carapebus – A estratégia de segurança para o período de verão em Carapebus (RJ), com foco na única praia (de mesmo nome que o município) já está sendo aplicada. Um dos motivos da antecipação é que o movimento já é intenso no local, em razão da alta temperatura.

A tendência é o número de freqüentadores crescer ainda mais, principalmente, porque as visitas de turistas nos últimos finais de semana têm aumentado. Para evitar problemas como afogamentos, o governo municipal prepara guarda-vidas, que receberam treinamentos e já estão atuando também na lagoa, outro ponto bastante freqüentado.

As ações são desenvolvidas por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, antecipando a Operação Verão 2023. O secretário Luiz Aladoga destaca que “a atual gestão, preocupada com a segurança e o bem-estar de turistas, atrelada à qualidade de vida que o local oferece e já prevendo o grande movimento de visitantes, investiu na preparação e treinamento da equipe de guarda-vidas”.

APOIO TOTAL - Aladoga explica que explica que “os guarda-vidas já estão atuando na praia e lagoa de Carapebus para auxiliar os turistas, e se necessário, prestar socorro a eventuais vítimas de afogamento e outros procedimentos”. O secretário assinala que o prefeito Bernard Tavares tem dado apoio total à operação.

No último sábado (2), Bernard esteve na praia e lagoa para conferir de perto a atuação dos guarda-vidas; ele estava acompanhado do vice-prefeito Marcelo Borginho e secretários: “O prefeito já antecipou a operação no balneário para atuar na segurança dos turistas e está nos dando todo suporte necessário para o bom andamento da operação verão, que se estende até março de 2024”, realça Aladoga.

Segundo o instrutor e supervisor dos guarda-vidas, Joelson Galson, os treinamentos da equipe tiveram duração de dois meses: “Nossos guarda-vidas vão atuar no mar, lagoa e na terra, se necessário for. Quero parabenizar a prefeitura, pelo trabalho que está realizando. Nem todas as cidades conseguem antecipar operações como essas; estamos preparados”, concluiu.