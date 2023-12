Pavimentação foi iniciada em dezembro do ano passado e utilizou o piso intertravado - Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/12/2023 18:32 | Atualizado 05/12/2023 18:55

Carapebus - Melhorias na mobilidade urbana, valorização do local e garantia de mais qualidade de vida para os moradores. É desta forma que o prefeito de Carapebus (RJ), Bernard Tavares, justifica a conclusão da pavimentação da Estrada da Praia, projeto apontado como facilitador do acesso à região central do município.

O investimento é de R$ 2.8 milhões, com obras iniciadas em dezembro do ano passado, por meio de parceria do governo municipal com o estadual, por meio da Secretaria de Estado das Cidades. A pavimentação utilizou o piso intertravado, caracterizado pelo encaixe de peças lado a lado sem a necessidade de rejuntes ou argamassa.

Fazem parte da estrutura do projeto drenagem superficial; meio-fio; quebra-molas; e manilhas para drenagem de águas pluviais. Bernard Tavares enfatiza que a escolha pelo piso intertravado não apenas acelerou o processo de instalação, mas também simplificou a manutenção, permitindo a remoção fácil das peças em caso de reparos no subsolo.

O prefeito adianta que a próxima etapa do projeto envolverá a instalação de sinalização vertical e horizontal, incluindo placas, pintura do piso e marcações: “Com a conclusão da obra, o acesso agora facilitará a locomoção dos moradores até a região central da cidade e vice-versa. A escolha pela pavimentação em blocos se deu ainda pela resistência do material e pela capacidade de diminuir a temperatura na área”.

VÁRIOS BENEFÍCIOS - Tavares lembra que os moradores aguardavam os serviços de infraestrutura há muitos anos: “Realizamos essa pavimentação, melhorando o sistema de mobilidade urbana, sendo de grande importância para a população; a aplicação do pavimento intertravado também oferece uma drenagem urbana natural e efetiva”.

O secretário Municipal de Obras, Patrick Carvalho, reforça: "A colocação do piso intertravado melhorará significativamente a mobilidade na área, beneficiando condutores e pedestres, já que a via é um importante acesso de ligação até a Lagoa e a Praia de Carapebus e registra fluxo intenso de veículos diariamente. Com a chegada do verão, esse número triplica".

A pavimentação da estrada facilita o acesso à Lagoa de Carapebus, inserida em parte no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. O local é realçado como maior ecossistema aquático do interior do Estado, apresentando grande diversidade de espécies em seu interior e entorno.