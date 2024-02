As articulações aconteceram na última sexta-feira, em reunião no Conselho Tutelar - Foto Secom/Divulgação

As articulações aconteceram na última sexta-feira, em reunião no Conselho Tutelar Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/02/2024 18:27 | Atualizado 05/02/2024 18:33

Carapebus – Um fluxograma da Secretaria de Saúde, em parceria com o Conselho Tutelar, visando garantir o pleno atendimento às demandas da população, está sendo articulado pelo governo de Carapebus. Para tanto, foi realizada uma reunião estratégica, sexta-feira (1), na sede do Conselho.

O encontro contou com a presença do secretário de Saúde, Marcelo Queiroz; diretor administrativo do Pronto Atendimento Carlito Gonçalves, Cláudio Cruz da Silva; além da equipe técnica e do colegiado do Conselho Tutelar. Na oportunidade, Marcelo Queiroz reforçou o compromisso do governo com a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.

O secretário considera a iniciativa um avanço na integração e efetividade das ações voltadas à prevenção e proteção dos direitos do público-alvo. Também foi alinhava parceria entre as partes, com o objetivo de compartilhar informações importantes para o trabalho preventivo. “A colaboração busca promover ações preventivas e educativas que beneficiem não apenas o Conselho Tutelar, mas também as famílias, comunidades e a sociedade em geral”, explica Marcelo Queiroz.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Com), a violação de direitos foi abordada como uma preocupação crescente no município, com a Saúde apresentando números e dados que possibilitam a identificação de casos para um trabalho mais eficaz de prevenção. “Essa abordagem preventiva contribui para evitar violações intrafamiliares e promove o bem-estar das crianças e adolescentes, em conformidade com o ECA”.

Marcelo Queiroz enfatiza a importância do Conselho Tutelar como órgão municipal essencial para garantir o cumprimento dos direitos estabelecidos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Defende ainda a necessidade de diálogo contínuo e alinhamento administrativo, “para oferecer o melhor atendimento à população”.

A Secom orienta que, para casos de urgência, a população deve entrar em contato com o Disque 100 ou através do número de celular (22) 99977-3938. Também há a opção presencial, comparecendo na unidade do Conselho Tutelar, localizada na Rua João Pedro Sobrinho, 426, bairro Sapecado.