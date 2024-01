O futevôlei foi a competição esportiva do que despertou maior atenção no último sábado - Foto Secom/Divulgação

Publicado 23/01/2024 19:21

Carapebus – A programação de verão da semana em Carapebus será aberta na sexta-feira (26) a partir das 21h, no Balneário da Praia de Carapebus, apontado como um dos mais visitados da região, com o ritmo do grupo Samba Cartola; às 22h, será a vez de Caju Pra Baixo.

A expectativa é de que o público seja recorde, para os dois shows; porém, segundo os coordenadores do verão, o evento mais aguardado do final de semana é o Concurso Garota e Garoto Verão 2024, sábado (27), também no balneário. O início está previsto para as 22h.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo municipal, “17 candidatos vão desfilar na passarela, mostrando simpatia, charme, elegância, desenvoltura, interatividade com o público e corpo dourado. Em seguida, haverá show com o grupo Molejo”.

A programação esportiva de sábado será aberta às 8h, com aulas de ginástica e yoga, “modalidades que não só movimentam o corpo, mas também proporcionam benefícios à saúde mental”, observa a Secom acrescentando que as atividades começam às 9h, no domingo (28) com competição de jiu-jitsu.

“Os interessados em participar podem realizar as inscrições pelo whatsapp (22) 99824-6350, entrando em contato com João Barbosa”, orienta a secretaria indicando que, “mais informações do Verão Carapebus 2024 podem ser obtidas nas redes sociais da prefeitura”.

No último sábado (20), o ponto alto da parte esportiva foi o futevôlei, competição promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer. A dupla campeã foi Leandraço e Matheus; ficando Edson e Pedro na segunda colocação; enquanto a dupla Vinícius Carneiro e Cremosinho classificou-se em terceiro.