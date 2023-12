Adelmo Henrique explica a importância da doação e diz que procedimento simples e seguro - Foto Divulgação

Publicado 21/12/2023 16:37

Carapebus – “A doação de sangue é um gesto nobre e solidário que desempenha um papel vital na saúde e sobrevivência de muitas pessoas”. Partindo deste princípio, o governo de Carapebus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, investe em campanha visando incentivar a doação de sangue e garantir estoques adequados nos hospitais da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro.

Durante o lançamento da campanha, no final da semana, o médico hematologista do Hemocentro em Macaé, Adelmo Henrique Daumas Gabriel, apresentou temas sobre a ação ao secretário de Saúde, Marcelo Queiroz; ao diretor médico do Pronto Atendimento Carlito Gonçalves, Tiago Zambon; coordenadores, assistentes sociais e equipe de enfermagem das Unidades de Estratégia Saúde da Família.

Segundo o médico, os bancos de sangue podem oferecer transfusões a pacientes em condições médicas graves ou submetidos a cirurgias complexas: “A doação é um procedimento simples e seguro, no qual uma pessoa voluntária doa uma pequena quantidade de sangue. Antes de ser disponibilizado para uso médico, o sangue é cuidadosamente testado para garantir sua segurança, estando livre de doenças transmissíveis”.

Adelmo Henrique pontua que há estimativa de que cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas, ressaltando ainda mais a importância desse gesto: “Pessoas que recebem transfusões sanguíneas podem experimentar melhorias significativas em sua saúde e, em muitos casos, aumentar suas chances de sobrevivência”.

Na avaliação de Marcelo Queiroz, a doação de sangue é fundamental em diversas situações médicas: “Pessoas que sofrem de doenças crônicas sanguíneas, como a anemia falciforme ou distúrbios de coagulação, frequentemente necessitam de transfusões regulares para manter sua saúde e qualidade de vida", enfatiza.

O secretário relata que pacientes com outras doenças, como câncer (principalmente leucemia), vítimas de acidentes graves e aqueles submetidos a cirurgias de grande porte também podem necessitar de transfusões sanguíneas: “A demanda por sangue é constante e urgente, especialmente em períodos em que há uma diminuição nos estoques, como nas férias, festas regionais, inverno ou feriados prolongados”.

PRÉ-TRIAGEM - Já Tiago Zambon aponta que a escassez de sangue pode prejudicar seriamente o atendimento médico e colocar em risco a vida de muitas pessoas: “Não existe um substituto para o sangue humano, e a melhor maneira de suprir essa necessidade é por meio da doação voluntária". O diretor garante que o processo de doação é simples e seguro, podendo ser realizado em centros de coleta, como os hemocentros.

“O voluntário precisa apresentar documento oficial com foto e preencher uma ficha cadastral com seus dados pessoais”, orienta Zambon concluindo que os interessados podem procurar uma das Unidades de Saúde em Carapebus e informar que desejam fazer a doação: “Durante o processo de doação, o voluntário passará por uma triagem para garantir a segurança do procedimento”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) reforça que a pré-triagem inclui a aferição da pressão arterial, temperatura, peso e verificação de sinais de anemia: “O objetivo principal da campanha é manter os estoques dos bancos de sangue sempre abastecidos, assegurando que haja sangue disponível em todas as circunstâncias, não apenas em datas específicas ou quando alguém conhecido necessitar”.

A Secom resume os critérios básicos para doação: idade entre 16 e 69 anos; Pessoas com idade entre 60 e 69 anos, só se já o tiverem feito antes dos 60 anos; apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (são aceitos documentos digitais com foto.); no mínimo 50 quilos; ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24; estar alimentado (evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação de sangue.