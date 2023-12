Melina incentiva a população denunciar crimes ambientais e garante o anonimato - Foto Secom/Divulgação

Melina incentiva a população denunciar crimes ambientais e garante o anonimato Foto Secom/Divulgação

Publicado 13/12/2023 13:26

Carapebus – Contribuir de forma mais efetiva com o desenvolvimento socioambiental, principalmente através de ações de conscientização ambiental, é proposta do governo de Carapebus (RJ), por meio da Secretaria de Meio Ambiente; a implementação recente do canal de comunicação Linha Verde é uma ferramenta considerada fundamental.

A iniciativa tem foco na preservação ambiental: “Os cidadãos vão poder desempenhar um papel ativo na fiscalização da fauna e flora do município, podendo fazer denúncias através do contato de Celular e WhatsApp (22) 99290-2596, disponibilizado pela administração municipal”, comenta a secretária Melina Nascimento, que aponta educação ambiental como uma carência junto à população.

Em postagem da Secretaria de Comunicação (Secom), Melina classifica de inovadora a abordagem e diz que reflete a busca por uma participação mais ampla da comunidade, transformando-a em parceira ativa na conservação do meio ambiente: “A Linha Verde não apenas facilita denúncias, mas também fortalece o compromisso coletivo com a proteção ambiental”.

A linha fica ativa de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h: “Ela visa construir uma relação mais próxima entre a população e a administração, tornando-se uma ferramenta eficaz para promover a conscientização e a responsabilidade ambiental”, reforça Melina incentivando a população denunciar, sempre que testemunhar algum ato que possa contribuir para a degradação ambiental.

Independente da Linha Verde, Melina afirma que a secretaria tem estado atenta e ultimamente atuando bastante contra queimadas, morte e maltrato de animais, ameaças às áreas de preservação permanente e cortes ilegais de árvores. “Combatemos e estimulamos a ação da cidadania contra o crime, que deve ser exercida por meio de denúncias”, realça.

A secretária orienta que basta ligar e denunciar, que em todos os casos é assegurado o anonimato do denunciante. Molina observa que, embora a população pareça mais consciente de sua responsabilidade e participação na preservação do ambiente, ainda é grande o descontrole social gerado por falta de informação: “Temos procurado investir em conscientização e a Linha Verde faz parte desse processo”, enfatiza.