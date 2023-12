Alunos do 5º ano do ensino fundamental, com idades entre 10 e 12 anos, receberam certificados - Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/12/2023 09:53

Carapebus - Prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes é prioridade do governo de Carapebus (RJ), por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, orienta estudantes, através do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

No último final de semana, foram formados 148 alunos do 5º ano do ensino fundamental, com idades entre 10 e 12 anos, de um curso que teve duração de seis meses. Policiais treinados orientaram os adolescentes a reconhecerem influências que contribuem para o uso de drogas e a prática de crimes. O vice-prefeito Marcelo Borginho destaca a importância da iniciativa que também promoveu um concurso de redação sobre o tema.

"Quero expressar meus parabéns a todas as crianças que participaram do programa. Este evento é um testemunho do comprometimento delas com a educação e da importância do programa em suas vidas”, pontua Borginho ressaltando o envolvimento dos pais no movimento: “Acompanhar os filhos na formatura foi um gesto de amor e carinho que não passa despercebido; os pais são parte fundamental desse sucesso educacional".

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), as instituições de ensino envolvidas foram as Escolas Municipais Luiz Carlos Fragoso, Salim Selem Bichara e David Lincoln dos Santos Mancebo. “O evento reuniu não apenas diretores e pais, mas também o instrutor do curso, Sargento PM Peter Amaral Fernandes, e o vereador Nivaldo Caetano”, aponta.

"As crianças jamais vão esquecer o que aprenderam através do Proerd", acredita a diretora da Luiz Carlos Fragoso, Silvana Ferreira. O sargento PM Peter analisa que o Proerd é muito mais que um trabalho: “É uma vocação; dedico-me a oferecer o melhor para os meus alunos, cumprindo assim com a minha função de Instrutor Educacional".

A Secom resume que os alunos finalizaram o curso com a produção de redações sobre os temas abordados em sala de aula: “A solenidade incluiu a premiação dos destaques em cada escola”, confirma enfatizando: “O Proerd é um programa educativo que visa prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes, iniciado nos Estados Unidos em 1983 e no Brasil em 1992”.