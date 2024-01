O evento também contribui para a divulgação e valorização das riquezas turísticas - Foto Kaná Manhães/Divulgação

O evento também contribui para a divulgação e valorização das riquezas turísticas Foto Kaná Manhães/Divulgação

Publicado 04/01/2024 11:42

Carapebus – Evento esportivo de desafio e aventura, Organizado pela JN Multiserviços, o Carapebus Adventure 2024 será realizado nos dias 20 e 21 de janeiro, no balneário do município, com apoio do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf). O evento visa fortalecer o turismo regional.

Segundo o secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana, os amantes de aventuras e esportes radicais estarão participando das modalidades Mountain Bike, Canoagem e Off Road. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site oficial do evento: www.inscricaodecorrida.com.br/evento/343.

Viana ressalta a importância do apoio do consórcio ao Carapebus Adventure 2024 e aponta que a iniciativa fortalece o turismo municipal, principalmente no âmbito do projeto Caminhos do Açúcar, que é desenvolvido pelo Cidennf: “Estamos comprometidos em impulsionar o turismo local”, reafirma.

O secretário enfatiza que a iniciativa não apenas proporciona uma experiência única para os participantes, mas também contribui para a divulgação e valorização das riquezas turísticas da região Norte do Estado do Rio de Janeiro. O representante da JN Multiserviços e realizador do Carapebus Adventure, Juan Magaldi, destaca o apoio do Cidennf.

OUTROS APOIOS - “É uma honra contar com o apoio do Cidennf, que compreende a relevância do turismo de aventura para a nossa região”, assinala Magaldi adiantando: “Vamos proporcionar uma experiência incrível aos participantes, enquanto destacamos as belezas naturais e as atividades esportivas que Carapebus tem a oferecer”.

Além do Cidennf – que é presidido pela prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco e é composto por 20 municípios -, Carapebus Adventure 2024 conta com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Estadual do Ambiente, e da Prefeitura de Carapebus.

Os municípios consorciados são: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá e Varre-Sai.