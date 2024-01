Todos os pontos foram analisados durante reunião promovida pelo Conselho de Saúde - Foto Divulgação

Publicado 31/12/2023 18:32

Carapebus – A programação anual de para 2024, dentro do Plano Municipal de Saúde definido pelo governo municipal desde o ano passado, até 2025, já está definido em Carapebus (RJ). Entre os pontos destacados estão melhorias estruturais, como a Unidade de Pacientes Graves (UPG), sala vermelha adaptada e aquisição de equipamentos.

Os itens foram Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde no último dia21, em reunião conduzida por Ricardo Mourão, responsável pelo planejamento na Secretaria de Saúde. Participaram o secretário Marcelo Queiroz e o diretor médico do Pronto Atendimento Carlito Gonçalves, Tiago Zambon.

Reforçando pontos da reunião, Zambon realça avanços, como ampliação da equipe médica; presença de um Capelão; implantação do Prontuário Eletrônico; e criação do Núcleo Interno de Regulação. “Protocolos foram aprimorados para transferência de pacientes, atendimento a gestantes e casos de violência doméstica”, inclui.

O diretor médico enumera ainda que a infraestrutura do Pronto Atendimento foi expandida, com destaque para o novo leito psiquiátrico e a construção da farmácia popular 24 horas: “Essas iniciativas visam fortalecer a capacidade de atendimento do sistema de saúde local, proporcionando serviços de qualidade e atenção eficaz à população de Carapebus”.

“O escopo de revisão gerencial reflete o empenho do município em fortalecer a qualidade de vida”, avalia Zambon enfatizando: “Destaca-se o fortalecimento do quadro médico, com a presença diária de três clínicos, um pediatra e um médico visitador”. Na opinião do diretor, tudo isso evidencia o constante aprimoramento na oferta de serviços de saúde.