Localizado na região norte, Carapebus está com terceiro decêndio de janeiro bloqueado Foto Divulgação

Publicado 29/01/2024 22:51

Carapebus – Nesta terça-feira (30), a União estará repassando cerca de R$ 5 bilhões correspondentes ao pagamento do terceiro decêndio de janeiro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); porém, 28 estão impossibilitados de receber, porque estão bloqueados no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), por alguma pendência.

Do Estado do Rio de Janeiro, quatro municípios constam da lista de bloqueados atualizada no último dia 26 pelo Siafi. Um deles é Carapebus, na região norte fluminense; os demais são Macaé, Macuco e Pinheiral. Com o bloqueio, devem deixar de entrar nos cofres de Carapebus R$ 659.414,52 nesta terça-feira; mas, após a regularização da situação, o valor estará sendo faturado.

Segundo a Agência Brasil 61, até esta segunda-feira a relação era a mesma. Os bloqueios estão registrados no Siafi; porém, não está indicada a causa; o jornal buscou informações junto ao governo municipal, sem obter retorno até a postagem desta matéria. Contudo, o consultor de orçamento César Lima, ouvido pela Agência Brasil 61, resume que, regularizando a pendência, o bloqueio do município que consta na lista do Siafi é suspenso.

O FPM é uma verba que a União paga aos municípios durante três vezes a cada mês, fruto do arrecadado pelo Imposto de Renda (IR) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). É utilizado para manter pagamento das contas mensais, de empresas contratadas, além da folha de pagamento

César Lima recomenda que “é importante municípios que dependem mais do FPM manter em dia as contas previdenciárias e também os pagamentos, caso haja empréstimos contratados com o aval da União, pois a inadimplência nesse sentido pode gerar bloqueio dos valores do FPM para os municípios”.