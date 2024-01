Reunião para definir critérios da segurança aconteceu no Fórum de Quissamã, nessa terça-feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 31/01/2024

Quissamã/Carapebus – Carnaval com segurança em parceria une os governos de Carapebus e Quissamã, na região norte do Estado do Rio de Janeiro. O assunto foi tratado por autoridades dos dois municípios, nessa terça-feira (30), em reunião que discutiu um Termo de Ajuste de Condutas (TAC) e regras para as ações.

O encontro aconteceu no Fórum de Quissamã, envolvendo promotor de justiça Bruno Menezes Santarém; delegado titular de Polícia da 130ª DP (Quissamã), Paulo Raul Morgado; secretário de Segurança Pública, Paulo Vitor Arquejada (Quissamã) e Luiz Aladoga (Carapebus); secretárias de Cultura Kitiely Paula Nunes de Freitas (Quissamã) e Juliana Luna (Carapebus); comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, Capitão Aued Castilho Boechem.

Entre as regras para segurança nos quatro dias de folia, foram pontuadas horários de início e término dos eventos; proibições de caixa de som usadas por foliões durante as festividades; proibição de veículos automotivos que usam sons e o fechamento de comércio em determinados horários. “Estamos trabalhando para garantir um carnaval tranquilo e organizado, com a colaboração de todos os envolvidos”, afirma Arquejada.

O secretário justifica que o objetivo é garantir aos moradores e visitantes aproveitar a festa com responsabilidade e respeito. Nos dois municípios, o carnaval é destacado pelo clima de harmonia. No caso de Quissamã, são tradicionais as atrações para todas as idades, incluindo shows regionais e nacionais, blocos de rua, trio elétrico e os tradicionais bois malhadinhos.

Em Carapebus não é diferente; o governo municipal geralmente oferece estrutura para que haja tranqüilidade tanto para os foliões, quanto para quem assiste os eventos. A programação será aberta no sábado (10) e vai até o dia 13. A festa também aquece a economia, principalmente por meio dos comerciantes ambulantes.