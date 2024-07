Ocorrência foi registrada na 112ª DP - Foto: PCERJ

Publicado 25/07/2024 12:33

Carmo - Um homem acusado de tentativa de feminicídio em Carmo foi preso no Centro do Rio de Janeiro. O crime foi cometido contra a sua própria companheira e a prisão foi realizada por agentes da 112ª DP.

Segundo as investigações, o autor flagrou sua mulher com outro homem dentro de um veículo e passou a perseguí-los. As vítimas foram até a delegacia em busca de ajuda e, quando os agentes foram para a parte externa da unidade, viram o autor arremessando pedras na mulher. Em seguida, ele fugiu e a DP representou pela prisão preventiva, que foi cumprida.