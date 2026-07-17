Marvvila é a principal atração a FIGPORFoto: Divulgação/Alex Santanna
Marvvila leva sucessos da carreira ao palco do Festival de Inverno de Carmo neste sábado
Show será na Praça Presidente Getúlio Vargas
Carmo - A cantora Marvvila é a grande atração da FIGPOR – Festival de Inverno de Carmo, que acontece neste sábado (18), na Praça Presidente Getúlio Vargas, 10, em Carmo. Dona de uma das vozes mais marcantes da nova geração do pagode, a artista promete um show repleto de emoção, romantismo e grandes sucessos que marcam a sua trajetória.
No repertório, o público poderá cantar junto hits como “Foto”, “Vendaval”, “Nike e Shortinho” e o mais recente lançamento, “Minha Riqueza”, faixa que vem conquistando o público e reforçando o excelente momento vivido pela cantora.
Com milhões de reproduções nas plataformas de áudio e uma legião de fãs por todo o país, Marvvila sobe ao palco como a principal atração da noite, levando ao Festival de Inverno de Carmo um espetáculo repleto de grandes sucessos, carisma e muito pagode.
Além dos shows, a FIGPOR oferece uma programação para toda a família, com feira de produtores rurais, exposição de artesanato e espaço gastronômico, valorizando a cultura e a produção local.
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