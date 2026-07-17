Marvvila é a principal atração a FIGPOR - Foto: Divulgação/Alex Santanna

Marvvila é a principal atração a FIGPORFoto: Divulgação/Alex Santanna

Publicado 17/07/2026 13:48

Carmo - A cantora Marvvila é a grande atração da FIGPOR – Festival de Inverno de Carmo, que acontece neste sábado (18), na Praça Presidente Getúlio Vargas, 10, em Carmo. Dona de uma das vozes mais marcantes da nova geração do pagode, a artista promete um show repleto de emoção, romantismo e grandes sucessos que marcam a sua trajetória.

No repertório, o público poderá cantar junto hits como “Foto”, “Vendaval”, “Nike e Shortinho” e o mais recente lançamento, “Minha Riqueza”, faixa que vem conquistando o público e reforçando o excelente momento vivido pela cantora.

Com milhões de reproduções nas plataformas de áudio e uma legião de fãs por todo o país, Marvvila sobe ao palco como a principal atração da noite, levando ao Festival de Inverno de Carmo um espetáculo repleto de grandes sucessos, carisma e muito pagode.

Além dos shows, a FIGPOR oferece uma programação para toda a família, com feira de produtores rurais, exposição de artesanato e espaço gastronômico, valorizando a cultura e a produção local.