Sindicato do Comércio é pioneiro no estado do Rio a cadastrar comerciários para usufruírem das atividades do Sesc - Divulgação/Bruno Pirozi

Sindicato do Comércio é pioneiro no estado do Rio a cadastrar comerciários para usufruírem das atividades do SescDivulgação/Bruno Pirozi

Publicado 07/12/2022 19:37 | Atualizado 07/12/2022 20:20

Casimiro de Abreu - Com o anúncio da chegada da primeira unidade híbrida Sesc-Senac em Rio das Ostras, profissionais do comércio, que têm direito a utilizar os serviços da unidade Sesc, começaram a buscar informações para a produção da carteirinha. A boa notícia é que os comerciários já podem fazer esta solicitação por meio do Sindicato Patronal do Comércio – Sindicomércio localizado na rua Paranaíba, nº 53, Extensão do Bosque. O local fica aberto das 9h às 17h.

Os interessados devem apresentar os seguintes documentos com cópia: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Carteira de Trabalho e Contracheque mais recente.

Os dependentes, tais como mãe, pai, cônjuge, filhos e enteados, também podem se cadastrar através da inscrição do comerciário, e toda documentação necessária pode ser consultada através do WhatsApp do Sindicomércio (22) 99620-0830, ou através do telefone (22) 2764-1008.

"O Sindicomércio é o primeiro sindicato no estado do Rio de Janeiro, filiado à Fecomércio-RJ, a cadastrar os comerciários para recebimento da carteira do Sesc-RJ. É mais um relevante serviço prestado pelos empresários em prol de seus colaboradores, que agora poderão ter acesso aos hotéis e a toda a infraestrutura de excelência que só o Sesc tem”, explicou Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio.

BENEFÍCIOS – Entre os benefícios do Sesc estão tarifas diferenciadas para hospedagem nos hotéis Sesc em todo país, turismo, colônia de férias, atividades esportivas, serviços odontológicos, mensalidades das academias, aulas de esportes, programações culturais e de lazer.

O Sesc oferta também muitos espetáculos de teatro, dança, música, artes visuais, cinema, literatura, oficinas de música, cursos de língua estrangeira, passeios, entre outras atividades.