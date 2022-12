De acordo com a advogada e apresentadora do evento, Nelise Expedito, trazer a advogada riostrense como homenageada é mostrar a materialização do poder da ação construída em anos anteriores - Divulgação/Magno Lopes

Publicado 06/12/2022 21:55 | Atualizado 06/12/2022 21:57

Rio das Ostras - Com o tema “Protagonismo da mulher advogada”, o 3º Encontro Nacional de Advogadas Pretas do Brasil reuniu profissionais de diversos estados. Neste ano, o evento realizado no último final de semana ainda homenageou a advogada de Rio das Ostras, Mariângela de Castro, uma das idealizadoras do projeto e que, em 2022, trouxe uma série de conquistas profissionais relacionadas ao empreendedorismo dentro da advocacia no interior.

De acordo com a advogada e apresentadora do evento, Nelise Expedito, trazer a advogada riostrense como homenageada é mostrar a materialização do poder da ação construída em anos anteriores. “Como idealizadora do Coletivo Dororidade Jurídica, ela nos trouxe os pilares basilares e norteou a construção desse espaço seguro de escuta, fala e acolhimento, mas principalmente de reconhecimento e das potencialidades. Ela representa o protagonismo em ação, colhendo o prestígio pelo seu trabalho e inspirando tantas outras profissionais”, disse, ao lembrar que no ano de 2022, a profissional riostrense colheu os resultados com diversas honrarias e homenagens concedidas.

Para a homenageada, Mariângela de Castro, o reconhecimento do Coletivo tem um significado especial. “Protagonismo é fazer dos obstáculos, oportunidades. É gratificante ver o quanto somos potentes, pois sabemos que a mulher advogada precisa vencer diversas dificuldades. É inacreditável, que sendo a maioria do quadro na profissão, ainda dependemos de uma cartilha para que seja combatido o assédio, por exemplo. Estamos desbravando a advocacia. É um lugar que muitos acharam que não ocuparíamos”. A advogada, Pamela Oliveira, também foi homenageada.

O 3º Encontro foi realizado dias após Esperança Garcia, uma mulher preta escravizada, ser reconhecida pela OAB Nacional como a primeira advogada brasileira. Este momento foi lembrado pelas profissionais durante a transmissão do evento. Palestraram ainda nesta edição as advogadas: Rafaela Bastos, Estéfane Moraes, Flávia Oliva, Amanda Oliveira, Ketlein Cristini, Kilse Ribeiro e Thais Silveira.

COLETIVO - O Dororidade Jurídica nasceu após a criação de um pequeno grupo de Whatsapp composto por advogadas pretas. Atualmente, são 58 advogadas espalhadas por todo Brasil, multiplicando as vivências e buscando por mais integrantes.