As ampliações da Captação Ponte do Baião e da Estação de Tratamento de Água (ETA de Rio Dourado) também estão incluídas no pacote de obras para o projeto - Divulgação

Publicado 06/12/2022 21:45 | Atualizado 06/12/2022 21:46

Rio das Ostras - A concessionária Rio+Saneamento fará o lançamento da Pedra Fundamental da Adutora de Água Tratada do Contorno, nesta quarta-feira (07/12), às 10h30, em Rio das Ostras. O evento irá marcar o início das obras para solução definitiva do abastecimento de água no município. A solenidade acontecerá na Estrada do Contorno, na rótula de acesso a Cantagalo, e contará com a presença do presidente da concessionária, Leonardo Righetto, do secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, do prefeito.

Neste mesmo dia, 10 carretas chegarão à cidade, trazendo 2 km de tubulações (cerca de 360 tubos de 500 mm de diâmetro em ferro fundido) para a construção da nova adutora. O equipamento terá 12 km de extensão e será responsável pelo abastecimento da região Norte da cidade, trazendo melhorias para os seguintes bairros: Âncora, Chácara Mariléa, Cláudio Ribeiro, Loteamento Atlântico, Jardim Mariléa, Village, Costazul, Enseada das Gaivotas, Jardim Bela Vista, Mar Y Lago, Ouro Verde, Praia Mar, Recreio, Terra Firme e Verdes Mares.

Esta é uma das ações que integram o projeto adotado pela concessionária para acabar com os problemas de abastecimento e distribuição de água na cidade, que se estendem há anos. Segundo o superintendente da Regional Serra Lagos, Christian Portugal, já foram realizadas diversas intervenções para melhorias, mas o cenário ainda exige novas mudanças para que toda a cidade seja abastecida e a adutora do Contorno é uma obra fundamental neste processo.

“Encontramos muitos desafios pelo caminho, realizamos vários estudos e concluímos que é necessário fazer investimentos em obras estruturantes, que viabilizem máxima regularidade na distribuição de água para a população de forma definitiva”, ressaltou.

Ainda de acordo com Christian Portugal, as ampliações da Captação Ponte do Baião e da Estação de Tratamento de Água (ETA de Rio Dourado) também estão incluídas no pacote de obras para o projeto da Rio+Saneamento no município. Além disso, haverá a construção de um grande reservatório e de duas Estações de Bombeamento, investimentos para regularizar o abastecimento de água não só nestes bairros da região Norte, mas também em todo o Distrito Sede de Rio das Ostras. “São investimentos estruturantes e de grande porte que irão viabilizar um abastecimento contínuo e regular para toda cidade”, disse o superintendente.

Passos para a execução do projeto

A Rio+Saneamento vem trabalhando com o reforço de empresas de consultoria especializadas em projetos e soluções de engenharia a fim de auxiliar a concessionária na concepção de iniciativas que tragam segurança operacional para o fornecimento de água. Nos últimos meses, uma equipe de engenheiros especialistas acompanhou o sistema de Rio das Ostras para fazer o detalhamento do projeto executivo de melhorias. A comitiva visitou a Captação e a ETA Rio Dourado e fez o reconhecimento de áreas para a construção do reservatório e elevatórias para nova adutora do Contorno. Os técnicos também percorreram todo o trecho por onde passa a adutora de água tratada na cidade.

O engenheiro Wagner Schuchardt, da empresa Serenco (Curitiba), responsável pelo projeto de adequação da Estação de Tratamento de Água de Rio Dourado, explicou que a unidade será ampliada em 50% por meio de intervenções estratégicas que adotam tecnologia de ponta. “Conhecemos de perto as instalações para detalharmos o projeto. Na ETA Rio Dourado, o primeiro passo é colocar filtros novos para melhorar ainda mais o tratamento da água. A ideia é ampliar e deixar a ETA com tecnologia mais atual, respeitando o cronograma de execução do projeto, sem precisar parar a unidade”, pontuou.

O gerente de Operações da Rio+Saneamento, Neylton Maluf, lembra que a concessionária recebeu a Captação Ponte do Baião com problemas na estrutura como os conjuntos girantes das bombas deteriorados e assoreamento da lagoa de sedimentação. Tudo isso prejudicava o sistema de distribuição, reduzindo o volume que precisava ser distribuído para a população. Entre as ações já realizadas, a concessionária conseguiu retirar cerca de duas mil toneladas de resíduos sólidos dos decantadores e pátio da unidade, o que limitava a operação.

“O sistema que recebemos é deficitário em vazão, transporte e pressão. Todo o projeto que estamos investindo agora irá regularizar o abastecimento, porque haverá adução de água tratada tanto pela atual adutora que vem de Barra de São João, quanto por esta nova adutora de 12 km, que passará pela Estrada do Contorno. Haverá entrada de água pelos dois lados da cidade”, concluiu o gerente de Operações.