Equipe da Defesa Civil de Casimiro se atualiza em workshop sobre desastres naturaisFoto: Divulgação

Publicado 05/02/2025 15:11 | Atualizado 05/02/2025 15:13

Casimiro de Abreu - A Defesa Civil de Casimiro de Abreu participou de um workshop promovido pela Redec 9 da Baixada Litorânea, em Cabo Frio. O evento, intitulado "Defesa Civil Alerta", reuniu especialistas para discutir estratégias de prevenção e resposta a desastres, promovendo o intercâmbio de conhecimento entre as equipes que atuam na linha de frente das emergências.

O encontro contou com palestras do Tenente-Coronel Anthony, diretor do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e do Tenente-Coronel Basques, diretor do Centro de Estudos e Pesquisas em Defesa Civil. Os especialistas abordaram temas cruciais, destacando a importância da preparação antecipada, do planejamento estratégico e da comunicação eficiente em momentos críticos.

O coordenador da Defesa Civil de Casimiro de Abreu, Marcelo Salviano, ressaltou a relevância do evento para fortalecer as ações no município. Segundo ele, a troca de experiências e informações aprimora a capacidade de resposta da equipe, garantindo maior eficiência no enfrentamento de emergências. Com iniciativas como essa, a região se fortalece na prevenção de desastres, garantindo mais segurança para a população.