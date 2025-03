Equipe da Secretaria de Saúde de Casimiro de Abreu realiza visita técnica ao Polo Municipal Oncológico de Macaé para implantar o Programa de Acolhimento Oncológico - Foto: Divulgação

Equipe da Secretaria de Saúde de Casimiro de Abreu realiza visita técnica ao Polo Municipal Oncológico de Macaé para implantar o Programa de Acolhimento OncológicoFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2025 18:51 | Atualizado 25/03/2025 18:52

Casimiro de Abreu - Com o intuito de melhorar o atendimento aos pacientes oncológicos, Casimiro de Abreu deu um importante passo ao realizar uma visita técnica ao Polo Municipal Oncológico de Macaé. A visita, organizada pela equipe da Secretaria de Saúde, teve como objetivo observar de perto o funcionamento do espaço, que servirá como modelo para a implantação do Programa de Acolhimento Oncológico no município.

Recepcionados pelo Secretário de Saúde de Macaé, Lucas Dias, e pela equipe técnica da unidade, os profissionais de Casimiro puderam conhecer as instalações e discutir a operacionalização do programa. O novo serviço, que funcionará no Centro de Especialidades Médicas Manoel Marques Monteiro (CREM), contará com uma assistente social e uma oncologista para dar suporte integral aos pacientes diagnosticados com câncer.

O subsecretário de Saúde de Casimiro de Abreu, Adriano Lima, destacou que o principal objetivo do programa é proporcionar um atendimento de referência aos pacientes oncológicos. “Atualmente, muitos pacientes com câncer ficam sem saber para onde ir. Com o programa, vamos contar com uma assistente social que fará todo o acompanhamento do paciente durante o tratamento, facilitando o processo e proporcionando um acolhimento adequado. A centralização das demandas ajudará a acelerar o tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, afirmou Adriano Lima.

A implantação do programa representa um avanço importante para a saúde de Casimiro de Abreu, oferecendo mais estrutura e humanização no atendimento aos pacientes com câncer.