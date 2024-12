Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Publicado 22/12/2024 00:00

Às vésperas do Natal, que possamos nos reconectar com a essência mais divina em nós. Ouçamos o que nossa Alma tem a nos dizer. Sua sabedoria pode nos surpreender se apenas permitirmos que ela nos fale. E, acima de tudo, meditemos em Aquilo que é o Um atrás do Um, a Fonte de tudo que vive, Aquilo em que “vivemos, nos movemos e temos o nosso ser”.

Como ver Deus? Hermes, o três vezes sábio, responde a seu filho:

“Se queres ver Deus, pensa no Sol, pensa no curso da Lua, pensa na ordem dos astros. Quem mantém essa ordem?

Se queres ver Deus mesmo nas coisas mortais, no que está na terra ou nas profundezas, reflete, meu filho, na criação do ser humano no ventre de sua mãe; examina com atenção a arte do Artesão e aprende a conhecê-Lo a partir dessa bela e divina imagem que é o ser humano.

Quem torneou a esfera dos olhos? Quem perfurou a abertura das narinas e das orelhas: quem abriu a boca: quem estendeu e atou os nervos? Quem traçou os canais das veias? Quem endureceu os ossos? Quem envolveu a carne de pele? Quem separou os dedos e os membros? Quem espalmou a planta dos pés? Quem abriu os poros? Quem estendeu o baço? Quem formou a pirâmide do coração? Quem dilatou os flancos? Quem alargou o fígado? Quem formou as cavernas dos pulmões, a cavidade do ventre? ...

Ninguém acha que uma estátua ou um quadro pode existir sem um escultor ou um pintor. Achas então que essa criação não teria criador? Ele é ao mesmo tempo o que é e o que não é; pois, o que é, Ele o manifestou, e o que não é, Ele o tem em Si mesmo.”

Salmo 82: “Eu disse, vós sois deuses”. Vivamos o Deus Pai-Mãe-Filho em nós. “Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem”.

Vivamos. Podemos. Vamos!