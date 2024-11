Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Publicado 24/11/2024 00:00

O título do livro é: “SINAIS NOS HORIZONTES – Encontros com homens de conhecimento e iluminação”, editora Bismillah. Uma preciosidade para aqueles que buscam exemplos inspiradores para sua existência. O autor é Michael Sugich, norte-americano cujo nome islâmico passou a ser Haroon.

Haroon viveu muitos anos em países da África e Oriente Médio, buscando encontrar mestres da tradição Sufi que pudessem lhe dar explicações sobre o sentido da vida. E encontrou. No livro, ele relata o que aconteceu nesses encontros e transcreve alguns dos ensinamentos destes seres considerados sagrados, que vivem uma vida simples, sem sofisticação aparente. Suas qualidades são de outra ordem: sobriedade, serenidade, compaixão, sutileza, amor, conhecimento, sabedoria, humildade e força.

De um modo geral, escreve o autor, “Nossa vida perdeu o significado. Vivemos numa época que mergulhou de cabeça no mundo terrestre, no qual a euforia se alterna com a ansiedade. Já não percebemos as bênçãos sutis nem as realidades ocultas que permeiam a existência.”

Os exemplos de seres com um conhecimento elevado ajudam-nos a sair das sombras e ir para a luz. Mas às vezes podemos nos sentir tão acostumados às sombras que não nos damos conta de que estamos imersos nelas.

Uma das pessoas que Haroon teve o privilégio de visitar fez uma das declarações mais incisivas sobre a condição humana que ele já tinha ouvido:

“A doença do coração humano é: ‘O que devo fazer?’

Isso resume nossa enfermidade espiritual. Não sabemos o que fazer. A espiritualidade é a ciência do que fazer; ... quando não sabemos o que fazer nosso coração adoece.”

Michael, ou Haroon, encontrou seu Caminho. Que encontremos o nosso. Podemos. Vamos!