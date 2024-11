Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Fernando Mansur - colunistaSABRINA NICOLAZZI

Publicado 10/11/2024 00:00

Realmente não estamos sós. Aqueles que buscam o caminho com sinceridade sempre encontram respostas. De algum modo elas chegam: podem vir através de pessoas, instituições, livros, ou outros meios.

“Sinais nos Horizontes – Encontros com Homens de Conhecimento e Iluminação” é um desses livros que nos conectam com as descobertas que um buscador faz ao longo de sua caminhada em busca de Luz e Discernimento. Ao compartilhar suas experiências conosco ele nos permite sonhar, esperançar, formular perguntas e ir em busca de respostas.

O caminhante é o próprio caminho. Cumpre-nos trilhá-lo mergulhando nas profundezas de nosso ser, com coragem, confiança, perseverança. Sem pressa.

Sinto alegria em apresentar aqui passagens de livros inspiradores. Frases que nos fazem refletir. Por exemplo:

“O mundo é feito de significados constituídos em imagens. Os que percebem isso são pessoas de discernimento.

É incrível como as pessoas perdem o gosto pela vida ao trabalhar demais.

Que Deus faça de mim uma pena em vossas asas.

Por mais que você viva, terá que morrer; por mais que ame, terá que separar-se da pessoa amada; por mais que faça o que quiser, terá que sofrer as consequências de suas ações.

Não viajes de criatura em criatura, pois assim serás como um jumento girando uma pedra de moinho: volta após volta, sua meta é idêntica a seu ponto de partida. Viaja, antes, das criaturas para o Criador.”

A busca é para todos. Não se trata de ter ou não dinheiro, mas do quanto somos apegados ou desapegados ao que julgamos ter ou não ter. Sigamos. Podemos. Vamos!