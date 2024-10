Fernando Mansur - SABRINA NICOLAZZI

Publicado 13/10/2024 00:00

Diariamente precisamos exercitar a lembrança de Deus, a recordação de nossa origem verdadeira, para que tenhamos força para executar as ações daquele dia e não nos perdermos nos labirintos da existência.

“Cartas de um Mestre Sufi”, Ed. Bismillah, é um daqueles livros que contêm mensagens inspiradoras que nos ajudam nesta conexão com o lado espiritual da vida, fortalecendo a ideia de que precisamos estar no mundo, mas não devemos ser do mundo. Estas são algumas frases que recolhi desta pequena e inspiradora obra de apenas 90 páginas e 41 cartas:

“Vemos que aquele que deixa de lado o que não lhe diz respeito, os menores meios são suficientes; ao passo que aquele que não o faz, nunca terá tudo de que precisa, por mais que trabalhe.”

“Quem se detém na opinião não chega jamais à verificação da verdade. Por isso, deixai de lado toda conjectura e nada julgueis com base em vossa opinião pessoal, mas julgueis somente após haver verificado vós mesmos a verdade da coisa. Pois a sinceridade nas palavras e nos atos destrói as dúvidas e as suposições e fortalece a consciência da Unidade divina no coração de quem a praticamente constantemente.”

“Não há nada que propicie tanto a concentração do coração em Deus do que o silêncio e o jejum, assim como não há nada que propicie tanto a dispersão quanto o excesso de alimento e de palavras, mesmo sobre coisas que nos dizem respeito.”

“Batei com persistência numa única porta e muitas portas se abrirão para vós...”

Para terminar, deixamos um lembrete do autor destas cartas, Al-‘Arabi ad-Darqawi:

“Todo homem tem inúmeras necessidades, mas na realidade todos os homens necessitam de uma só coisa, que é verdadeiramente praticar a recordação de Deus.”