Fernando Mansur - SABRINA NICOLAZZI

Publicado 01/09/2024 00:00

Em períodos mais ou menos turbulentos de nossa história somos levados a pensar mais misticamente. As dificuldades acabam por romper certas paredes enrijecidas de nossa personalidade teimosamente materialista.

Alguns místicos sintonizados com o propósito mais interno e profundo da evolução humana tentam desvendar os sinais dos tempos e apontar caminhos para aqueles que se sentem numa encruzilhada e precisam decidir sobre o caminho a seguir.

Em um trecho de seu artigo “O Novo Ciclo”, H.P. Blavatsky escreve que “O Espírito da verdade está agora passando pela face das águas escuras e, ao separá-las, está compelindo-as a despejar seus tesouros espirituais. Este espírito é uma força que não pode ser impedida nem detida.”

Embora tenha escrito no final do século dezenove, o alerta vale para hoje, pois o ciclo está em pleno desenvolvimento. Observe, por exemplo, esta outra passagem:

“Atualmente, o mundo inteiro, com os seus centros de alta inteligência e cultura humana, os seus pontos focais da vida política, artística, literária e comercial, está em turbulência.” ... Essa situação não lhe parece familiar?

“Tudo está tremendo e desmoronando em seu movimento em direção à reforma. É inútil esperar que alguém possa permanecer neutro entre as duas forças em conflito. O homem que imagina ter escolhido a liberdade, mas que permanece submerso nesse caldeirão fervente, espumando com matéria suja chamada vida social, trai terrivelmente o seu próprio Ser divino, uma traição que cegará esse Self no decorrer de uma longa série de encarnações futuras.”

O que podemos fazer? Uma sugestão que H.P.B. nos dá é esta:

“Não devemos apenas ser altruístas, mas também cumprir todos os deveres que o Karma nos confiou e, assim, a intuição indicará o caminho do dever e o verdadeiro caminho da vida.” ... Tentemos. Podemos. Vamos!