Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Fernando Mansur - colunistaSABRINA NICOLAZZI

Publicado 01/12/2024 00:00

Considerando que deve haver uma Lei Maior regendo o universo, equilibrando as relações de tudo que está manifestado e evoluindo, podemos inferir que as relações de causa e efeito não podem ser desconsideradas.

Às vezes podemos questionar a justiça ou as aparentes injustiças do mundo e nos perguntar: por que fulano, que é tão bom, está passando por isso, e beltrano, que é tão mau, vive tão bem?

Há diferentes aspectos na Lei do Carma. Por exemplo, quem ajudou muita gente numa vida anterior, pode nascer rico nesta e usufruir de seus bens materiais.

Riqueza, porém, não é tudo; geralmente é um desafio para quem a possui, pois seu possuidor precisará saber administrá-la bem para gerar méritos para uma existência futura. Causas geradas vão repercutir inevitavelmente e produzir seus efeitos em algum momento.

Como comprovar? A ciência esotérica é mais fidedigna do que a meramente física, é a comprovação da experiência de inúmeras gerações de Adeptos (Mestres, Iniciados, Grandes Seres) que obtêm o conhecimento de fonte direta e o transmitem à humanidade buscadora. Alguns conseguem reconhecê-lo e estudá-lo.

“Quem procura, acha”, diz o ditado. Podemos não encontrar todas as respostas imediatamente, mas ela deverá chegar, como recompensa natural por nosso esforço.

Temos a célula do merecimento em nosso DNA, DEUSES QUE SOMOS (Salmo, 82; João, 10:34).

Possuímos todas as condições para desenvolver o magnífico potencial que habita em nosso Ser. Portanto, nosso dever é buscar, encontrar e brilhar esta luz, que, de fato, mora em nós, somos nós.

Ao reconhecê-la, que saibamos para onde dirigi-la. Precisamos. Vamos!