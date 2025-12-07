Fernando Mansur - colunistaSABRINA NICOLAZZI
Os que se interessam por política e história vão gostar de assistir “Como um relâmpago”, uma minissérie de apenas quatro episódios sobre a vida do 20º presidente norte-americano James A. Garfield (1831-1891), em exibição na Netflix.
Sua curta atuação como presidente foi bem singular e o destaca como um governante raro.
Nascido em condições humildes, valorizava profundamente a educação e acreditava que o conhecimento era o caminho para o progresso social. Garfield foi um defensor convicto da igualdade racial e dos direitos civis dos negros, especialmente após a Guerra Civil Americana. Isso bem antes de John Kennedy e Lyndon Johnson.
Como presidente, defendeu a necessidade de integrar os negros à sociedade com dignidade, oportunidades de trabalho e acesso à educação. Garfield acreditava que os Estados Unidos só seriam verdadeiramente livres quando todos os seus cidadãos fossem tratados com respeito e igualdade perante a lei. Como a série mostra, combateu bravamente a corrupção que grassava no país e por isso sofreu oposição e boicote de membros do seu próprio Partido Republicano, ao perderem privilégios indevidos.
Sua postura corajosa refletia um compromisso com a justiça social e a democracia. Embora seu mandato tenha sido interrompido prematuramente, Garfield deixou um legado de honestidade, humanidade e fé no poder da igualdade.
A minissérie chega em um momento bem oportuno, em que a política mundial carece de novas ideias e posturas, e, quem sabe, algum político mais novo e de mente arejada, possa se inspirar nos grandes ideais que devem nortear a sua função como representante popular.
James Abram Garfield, com esse resgate, possivelmente deixará de ser apenas uma pequena nota de rodapé nos livros de história ou nas pesquisas do Google.
