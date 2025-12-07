Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Publicado 07/12/2025 00:00

Os que se interessam por política e história vão gostar de assistir “Como um relâmpago”, uma minissérie de apenas quatro episódios sobre a vida do 20º presidente norte-americano James A. Garfield (1831-1891), em exibição na Netflix.

Sua curta atuação como presidente foi bem singular e o destaca como um governante raro.

Nascido em condições humildes, valorizava profundamente a educação e acreditava que o conhecimento era o caminho para o progresso social. Garfield foi um defensor convicto da igualdade racial e dos direitos civis dos negros, especialmente após a Guerra Civil Americana. Isso bem antes de John Kennedy e Lyndon Johnson.

Como presidente, defendeu a necessidade de integrar os negros à sociedade com dignidade, oportunidades de trabalho e acesso à educação. Garfield acreditava que os Estados Unidos só seriam verdadeiramente livres quando todos os seus cidadãos fossem tratados com respeito e igualdade perante a lei. Como a série mostra, combateu bravamente a corrupção que grassava no país e por isso sofreu oposição e boicote de membros do seu próprio Partido Republicano, ao perderem privilégios indevidos.

Sua postura corajosa refletia um compromisso com a justiça social e a democracia. Embora seu mandato tenha sido interrompido prematuramente, Garfield deixou um legado de honestidade, humanidade e fé no poder da igualdade.

A minissérie chega em um momento bem oportuno, em que a política mundial carece de novas ideias e posturas, e, quem sabe, algum político mais novo e de mente arejada, possa se inspirar nos grandes ideais que devem nortear a sua função como representante popular.

James Abram Garfield, com esse resgate, possivelmente deixará de ser apenas uma pequena nota de rodapé nos livros de história ou nas pesquisas do Google.