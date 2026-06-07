Colunista fernando mansur - divulgação

Colunista fernando mansurdivulgação

Publicado 07/06/2026 00:00

Vou tentar refletir sobre esse sentimento que assola a humanidade.

Somos constituídos de sete corpos ou princípios. Três são sutis, espirituais e permanentes; quatro são mais densos, perenes e renováveis a cada renascimento.

A Teosofia, através de vários livros, explica amplamente essa nossa constituição interna além do corpo físico, que não é fácil para a mente religiosa e mais materialista ocidental compreender de pronto.

Segundo ensinamentos teosóficos, a raça humana, em sua evolução, passa por ciclos. No ciclo atual estão sendo desenvolvidos dois dos princípios mais densos: Kama e Manas, duas palavras sânscritas que significam desejo (Kama) e mente (Manas).

A combinação Kama-Manas descreve a mente que está sob o domínio do desejo.

Podemos ver hoje então um grande desenvolvimento intelectual, técnico-tecnológico-científico, com a tendência de nos centrar nos interesses individuais ou corporativistas, altamente competitivos, com a consequente manifestação do egoísmo.

Por outro lado, o princípio intuitivo (o aspecto superior da Mente) será a tônica do próximo ciclo. Mas como a natureza não dá saltos, ele já está presente em parcela significativa da humanidade.

Veja que belo exemplo de altruísmo nos dá a filosofia Ubuntu: um conceito africano de humanismo coletivo, que representa uma alternativa ao individualismo ocidental. A ideia central é que o indivíduo não existe isoladamente, mas sim como parte de um todo social. O bem-estar individual é alcançado através do bem-estar coletivo. A capacidade de se colocar no lugar do outro e de agir em prol da comunidade é fundamental.

As duas sementinhas estão dentro de nós, em permanente conflito: a do egoísmo e a do altruísmo. Cabe a nós escolher qual delas alimentar.

