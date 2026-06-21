Colunista fernando mansur - divulgação

Colunista fernando mansurdivulgação

Publicado 21/06/2026 00:00

Você já experimentou ficar em silêncio por quinze minutos, sem nenhum aparelho eletrônico ligado por perto? Só você com você? Bem, este é um desafio aparentemente simples, mas que poucos conseguem vencer.

O título de nossa coluna hoje vem do livro do explorador e escritor norueguês Erling Kagge. A partir de sua experiência pessoal e das ideias de filósofos, escritores e artistas clássicos e contemporâneos, ele reflete sobre a importância de trancar o mundo do lado de fora, já que não podemos silenciá-lo.

Um trecho de sua narrativa que me tocou muito está na página 62. Erling escreve:

- Tenho mais de cinquenta anos e já estive em muitos aniversários de 60, 70 e 80 anos. Caso você seja mais jovem do que eu e não costume frequentar aniversários com algarismos tão elevados e redondos, posso assegurá-lo de que o ditado mais comum nesses casos, por toda a Noruega, diz o seguinte: “Todos esses dias que chegaram e passaram, eu não sabia que era isso a vida.”

O escritor reconhece que tememos a morte em graus variados, mas que ele teve a oportunidade de perceber que o medo de não ter vivido parece ainda maior. E que esse medo parece ganhar força à medida que a vida se aproxima do fim, quando percebemos que começa a ficar tarde demais.

- Claro que não há nada de errado em se sentar ao redor de uma mesa de festa e pensar que você jogou muito tempo fora ao longo da vida. Pensar que você não foi muito presente. Que viveu principalmente através dos outros e que tem renunciado a explorar todo o seu potencial.

Você já teve uma sensação semelhante? Concorda ou não com essas reflexões?

“O Tempo é suficiente e a vida é longa o bastante se nos escutamos com frequência e olhamos além”.

Escutemos a voz interior. Ainda podemos. Vamos!

