Publicado 02/12/2023 00:00

Afinal, o que é um anjo? São capazes de influenciar nossas decisões? Nosso irmão Sérgio Biagi Gregório, dirigente do Centro Espírita Ismael, analisa este tema sob três vertentes: a doutrina dos anjos da guarda, a influência dos espíritos em nossas vidas e os apelos ao nosso anjo da guarda.

Anjo, continua Biagi, significa "mensageiro" e por decorrência "mensageiro de Deus". É o ser espiritual que exerce o ofício de mensageiro entre Deus e os homens. Anjo da guarda seria o espírito com a missão de velar cada pessoa, afastando-a do mal. O anjo da guarda é o espírito protetor, o que tem por missão acompanhar o ser humano na vida, ajudando-o a progredir.

Os atributos conferidos aos anjos são considerados como símbolos de ordem espiritual. Outros veem nos anjos símbolos das funções divinas, símbolos das relações de Deus com as criaturas.

A missão do espírito protetor é a de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte e, frequentemente, o segue depois da morte na vida espiritual.

Há os protetores familiares, mas existe um que assume a responsabilidade de nos conduzir, do nascimento à morte: o anjo da guarda. Basta pedir-lhes para nos auxiliar em todas as nossas dificuldades.

A influência dos espíritos em nossa vida é maior do que podemos imaginar, porque são eles que decidem por nós, sem percebemos. A influência dos espíritos pode ser vista de dois ângulos: de um lado, há uma nuvem de espíritos que nos conduz ao bem; do outro, uma nuvem de espíritos que nos conduz ao mal. Nós ficamos no meio deles, decodificando as suas mensagens. A partir de um certo momento, tomamos uma decisão.

A influência dos espíritos menos felizes - quando muito intensa - origina o fenômeno da possessão. Esta expressão está ligada à tomada do corpo por um espírito estranho. Só que cada corpo está destinado a um único espírito. Uma influência persistente que um espírito imperfeito exerce sobre uma pessoa, dando a impressão de que aquela pessoa está dominada por um ser estranho a ela.

O anjo da guarda é um espírito protetor que quer o nosso bem. Às vezes, parece que ele se afasta de nós. Precisamos verificar se o ocorrido não foi por nossa própria culpa, por nos afastarmos de suas sugestões. Os espíritos superiores nada forçam; eles sempre nos deixam decidir por nós mesmos. Eles podem se afastar momentaneamente, mas nunca nos abandonam de todo.

Átila Nunes