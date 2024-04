Publicado 27/04/2024 00:00

A reencarnação é um processo usado pelo espírito em evolução na Terra, com o objetivo de desenvolver as suas aptidões inatas, dadas pelo Criador. Nosso irmão Jaider Rodrigues chama atenção para as etapas planejadas de acordo com o estado evolutivo de cada um, do seu merecimento e das suas necessidades individuais tanto quanto coletivas. Esta é a razão pela qual acabam sendo conhecidas, popularmente, como as fases da reencarnação.



Nas reencarnações compulsórias (obrigatórias), as necessidades urgentes do espírito não contam com merecimentos, porque ele não participou de nenhuma ação para o bem dos outros, ressalta o Jaider. Sua reencarnação corre por conta da lei de causa e efeito, embora conte sempre com a misericórdia do Criador.



Nas reencarnações do espírito, é considerada a forma como ele operou no plano espiritual em favor de outros. Aí é feito um planejamento que é proporcional ao seu merecimento, com intervenções de amigos espirituais feitas a seu favor e de acordo com suas necessidades evolutivas. São sempre estudados e programados os aspectos da nova reencarnação.



O espírito que vai reencarnar é aproximado dos pais, objetivando estabelecer a programação futura, acertando acordos de cooperação, buscando afinidade de sintonias fluídicas para desenvolver a familiaridade com o campo energético dos futuros genitores, e para facilitar a acomodação com as vibrações da matéria, ressalta Jaider Rodrigues.



Nessa fase, o espírito reencarnante vai se desvinculando do mundo espiritual, sofrendo uma atração hipnótica com a matéria, reduzindo sua lucidez espiritual, facilitando a miniaturização do seu corpo perispiritual. Nesse processo, os técnicos responsáveis pela reencarnação já selecionaram o espermatozoide que traga a carga genética mais compatível, bem como o óvulo que, formando o zigoto (ovo ou célula resultante da fecundação de um gameta masculino com um feminino, formando o embrião), possa oferecer as melhores condições orgânicas para desenvolver as potências do espírito prestes a reencarnar.



Uma vez processada a fecundação, continua Jaider Rodrigues, o espírito já se acha ligado ao ovo, possibilitando o seu desenvolvimento, pois a miniaturização cria uma força de expansão que proporciona um crescimento rápido do embrião, já esboçando a figura humana. Nos primeiros períodos da gestação, os seres fazem uma recapitulação de toda evolução tanto biológica quando espiritual, a fim de fixar o fator evolutivo, imprimindo as suas conquistas evolutivas ao reencarnante.



No período gestacional, o reencarnante recebe diretamente as vibrações dos pais, dos familiares e, em especial, da mãe. Este fato torna o reencarnante mais vulnerável aos choques vibratórios de rejeição, sofrimentos e desequilíbrios pelos quais seus futuros familiares possam estar passando, assim como tudo de bom que possam estar sentindo com a sua presença. Ele capta com certa facilidade o ambiente vibratório do lar.



Não é incomum o reencarnante ter medo de reencarnar, da possibilidade dos pais se sentirem inseguros em ter o filho. Esse sentimento surge devido às suas inseguranças pessoais, familiares ou mesmo sociais. Essas situações oneram o psiquismo do reencarnante, sendo, muitas vezes, responsável por abortos espontâneos, se não provocados inconscientemente.



Após o nascimento, eles ainda irão enfrentar situações de adaptação à chegada do novo ser em família, o que pode gerar uma instabilidade emocional, continua Jaider. Caso o reencarnante seja adversário de algum familiar, isso pode agravar o processo no início da vida. Para evitar isso, o Criador dotou os pais de intenso amor. Daí a paternidade ser a maior recompensa para os pais. A mulher tem neste ato a maior possibilidade de evolução espiritual.



Desde pequenino, os cuidados dos pais são de suma importância na formação do caráter do novo ser. Nesta primeira fase, a receptividade amorosa dos pais dará ao recém-nascido a base de que precisa, pois ele se encontra mais propenso às captações das imagens que observa do meio onde se desenvolve.



Os bons exemplos, ainda que não perfeitamente entendidos, são captados pelas vibrações energéticas que emitem, sedimentando-se, consolidando paulatinamente no corpo mental do novo reencarnado. Isso oferece incentivos importantes na formação do seu caráter, que necessita de suporte ético para ter uma base onde possa se ancorar.



A formação das comunicações entre os neurônios é intensa até os 18 meses, aproximadamente. Tudo que a criança percebe nesta idade tem muito mais condições de serem gravadas e desenvolvidas com maior facilidade. Por isso, quando se dá neste período, o aprendizado de música, línguas e outras artes é feito com maior facilidade e pode se expressar no futuro com genialidade.



Investir na formação ética e educacional dos filhos – reforça Jaider Rodrigues – é a maior poupança espiritual que os pais podem fazer. Até os 7 anos é quando se implantam ideias e bons comportamentos, pois a estrutura do psiquismo ainda está em formação. A partir daí, a reencarnação se consolida e o espírito passa a dirigir todo metabolismo do novo corpo, já havendo resistência a novas ideias.



Átila Nunes