Publicado 13/04/2024 00:00

Tem momentos em nossas vidas dificílimos de serem enfrentados, momentos que exigem muita coragem, muita determinação e controle emocional. É natural que as pessoas mais religiosas enfrentem esses momentos com abnegação, achando que fazem parte de sua missão aqui na Terra. Na verdade, existem lições que devem ser aprendidas, mesmo por aqueles que creem na reencarnação. Seguem as dicas para esse enfrentamento.



1) As coisas são o que são

A nossa resistência às coisas é a principal causa do nosso sofrimento, quando resistimos às coisas como elas são. Se não se pode fazer nada, relaxe. Não lute contra a correnteza.



2) Se você acha que tem um problema, você tem um problema

Repare que tudo é olhado através de uma perspectiva. Em um determinado momento, as coisas parecem difíceis. No outro, não. Sabendo disso, numa dificuldade, entende-a como um desafio, uma oportunidade de aprendizado. Se enxergá-la como um problema, essa dificuldade será certamente um problema.



3) A mudança começa em você mesmo

Seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Temos o hábito de achar que tudo ficará bem quando as circunstâncias mudarem. As circunstâncias só mudarão quando essa mudança ocorrer em nosso interior.



4) Não existe aprendizado maior do que falhar

O fracasso eterno não existe. Entenda isso de uma vez por todas. Todas as pessoas de sucesso já falharam diversas vezes. Aproveite suas falhas como um grande aprendizado. Se fizer isso, na próxima vez estará mais perto do sucesso. A falha é sempre uma lição de aprendizado.



5) Se algo não acontece como o planejado, significa que o melhor aconteceu

Tudo acontece de forma perfeita, até quando parece ter dado errado. Quando olhamos para trás, percebemos que aquilo que consideramos errado, na verdade, foi o melhor que podia ter acontecido. No entanto, quando dá certo, certamente estamos alinhados com nosso propósito de vida. O universo sempre trabalha a nosso favor.



6) Aprecie o presente

Nós só temos o momento presente. Não o deixe passar perdendo tempo com o passado. Valorize seu momento presente, pois ele é único e importante. É a partir dele que cria sua vida futura.



7) Deixe o desejo de lado

Vivemos a vida guiados pelos desejos. Isso pode ser arriscado, porque um desejo não satisfeito transforma-se numa grande frustração. Frustação desencadeia uma energia negativa muito forte e retrai seu crescimento. Aceite a verdade: é impossível realizarmos todos os nossos desejos. Impossível.



8) Compreenda seus medos e seja grato por eles

O medo é o contrário do amor, é quem mais atrapalha sua evolução caso não saiba entendê-lo. O medo, contudo, é importante porque fornece uma grande oportunidade de aprendizado. Quando se enfrenta e se vence o medo, tornamo-nos mais fortes e confiantes.



9) Evite se comparar com os outros

Você é único, veio aqui com uma missão só sua. E sua missão é tão importante quanto a de qualquer outra pessoa. Mesmo assim, se não conseguir evitar comparações, compare com quem tem menos que você. Isso é uma ótima estratégia para perceber que tem sempre muito mais do que precisa para ser feliz.



10) Tudo muda

Isso também vai passar… Palavras de Chico Xavier. Tudo nessa vida é dinâmico, tudo muda num segundo. Não fique se lamentando. Caso não saiba o que fazer, não faça nada. O Universo não para de mudar, crescer e se expandir. Sendo assim, espere, porque tudo vai passar.



11) Tudo é possível

Milagres acontecem todos os dias, e nós mesmos somos responsáveis por eles. Confie e acredite nisso. Na medida em que conseguir sua mudança de consciência, encontrará em você o poder de realizar milagres. É tempo de mudar e entender sua importância, a possibilidade que você tem de mudar o mundo. Acredite.





Átila Nunes