Publicado 11/05/2024 00:00

Quem nunca na vida teve seu dia de mau humor, aquele dia em que tudo parece não estar no lugar, que nada funciona direito? Que mesmo que o sol esteja brilhando, parece que o dia está cinzento? Como analisa nossa irmã Ivone Castro, este é o estado de mau humor que se manifesta sem que saibamos a razão, mas que se apossa de nós.

E se não reagirmos imediatamente, ela alerta, pode tomar proporções alarmantes e desastrosas. Esta sensação de desconforto que o mau humor traz faz com que se enfraqueça o nosso poder de raciocínio. E quase sem perceber, vamos distribuí-lo por onde passarmos.

O mau humorado é facilmente reconhecido pela sua cara amarrada, onde não se vê sinais de um sorriso, cenho carregado, olhar interrogador, palavras resumidas, este é seu perfil. O mau humor é contagioso, pois quem está por ele contaminado, sai distribuindo seu vírus.

Como é triste no ambiente de trabalho a convivência com alguém mau humorado...fica um ambiente carregado, onde todos têm medo de falar, de sorrir, e o trabalho não rende. Quando uma mãe, um pai e um filho se reúnem num ambiente impregnado de mau humor, pode se ter certeza de que haverá aí algum tipo de desentendimento.

Precisamos tomar cuidado para que este sentimento não se torne para nós um hábito. Nossa irmã Ivone Castro, um dia, foi cumprimentar uma pessoa e, ao dizer bom dia, a pessoa lhe respondeu: “só se for para você, porque para mim, o dia está uma porcaria!” Ivone viu de imediato que o querido irmão não estava no seu melhor humor.

Nós, muitas vezes, nos sentimos assim, mas a culpa é de quem? Ela nada tinha feito, pois acabara de encontrar com a referida pessoa. Então, a causa só poderia estar na própria pessoa. Qual seria? Muitas, talvez. Ivone não tinha dúvida e não era coisa de agora, pois ali deveriam existir mágoas, decepções, tristezas, perdas emocionais, desvios morais, uma enorme quantidade de coisas mal resolvidas.

Na vida devemos aprender a buscar o equilíbrio, buscar a serenidade para resolvermos nossas dificuldades, pois só este é o caminho, quando somos provocados. Geralmente, cedemos à energia negativa do momento e reagimos com raiva ou violência. Podemos reagir de forma diferente, não cedendo lugar para o mau humor que vez ou outra vem ao nosso encontro.

Pessoas com mau humor contínuo geralmente se tornam solitárias, pois ninguém nos dias de hoje se presta a ser maltratado, salienta Ivone Castro. Faz parte do nosso aprendizado buscar fazer o melhor, esforçando-nos para aperfeiçoar nosso espírito, na convivência fraterna, no respeito e amor ao próximo.

Esta é a chave que abrirá para nós a porta de paz interior, porta esta que só abre pelo lado de dentro. Bate à porta de nossa vida todo tipo de visitante, mas entrará somente aquele que permitirmos.