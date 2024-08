Publicado 03/08/2024 00:00

É comum confundirmos almas gêmeas com um amor de outras vidas. Uma coisa são espíritos passarem por várias reencarnações juntos, mas não devemos confundir isso com almas gêmeas. Nosso irmão, o professor Luiz Fernando Amaral faz uma excelente abordagem sobre este tema, onde serão apresentados cinco sinais que podem indicar que o amor que você vive hoje já vem de outras vidas.

Por afinidade, os espíritos podem se unir em várias reencarnações. Existem sinais de que uma união amorosa entre espíritos mostra que esse amor já vem de várias reencarnações. O espírito é imortal e passa por uma série de reencarnações sucessivas com o objetivo de evoluir espiritualmente e moralmente.

Espíritos afins podem, sim, reencarnar juntos, dependendo da necessidade de evolução de cada um, continua Luiz Fernando Amaral. Pode acontecer desses espíritos reencarnarem em locais diferentes e não se encontrarem durante essa reencarnação, ou de um estar reencarnado e o outro, naquele momento, não estar. Só que a afinidade e o amor sempre unem os espíritos.

É possível que esse amor que você vive hoje seja algo construído em reencarnações passadas. Os espíritos se atraem uns aos outros por meio de vínculos de simpatia e afinidade moral. Essa afinidade pessoal pode ser resultado de experiências passadas, experiências compartilhadas, interesses em comum ou estágios de evolução espiritual semelhantes

E como identificar os sinais que nos levam a crer que esse amor é algo construído em reencarnações passadas? Nosso irmãozinho Luiz Fernando Amaral diz que o primeiro sinal é bem clássico. Ele pode indicar que esse amor seja de reencarnações passadas. Sabe aquela sensação de conhecer a pessoa?

Essa sensação de já conhecer a pessoa, mesmo que seja a primeira vez que a encontramos nessa vida, está relacionado ao reconhecimento espiritual. Quando encontramos alguém com quem temos essa sensação de familiaridade ou conexão imediata, pode ser interpretado como o reencontro de duas almas que já se relacionaram em vidas anteriores.

O segundo sinal são os contextos estranhos, quando as pessoas se conhecem nessa reencarnação em situações completamente inusitadas e fora de uma rotina normal. Grande quantidade de coincidências na história de ambos são observados nesse caso. E há sempre aquela sensação de que esse encontro poderia ter ocorrido muito antes. E vem sempre a certeza de que esse encontro aconteceu no momento certo. Esse encontro, na verdade, é um reencontro, pois foi marcado lá na espiritualidade.

O terceiro sinal pessoal é a sintonia imediata, frisa Luiz Fernando Amaral. Essa sintonia vem justamente de reencarnações passadas. São espíritos afins, que já se relacionaram muitas vezes no passado. Há uma ligação, uma atração muito forte entre eles. Há um sentimento de que há algo inacabado nessa relação, algo que está inacabado e precisa ser preenchido. E há também uma naturalidade espontânea em saber, em decifrar aquilo que a outra pessoa quer ou não, aquilo que a outra pessoa gosta ou não, ou até, em alguns casos, aquilo que ela está sentindo ou não.

O quarto sinal, segundo o Luiz Fernando, é a emoção difícil de controlar. Quando a pessoa vive um amor de vidas passadas, existe uma emoção pura. Por estar simplesmente perto da pessoa, é possuído por um otimismo intenso em dividir a vida, a reencarnação com ela. A realização do outro é a realização dos dois. As emoções convergem sempre para o ideal comum. Mas, é claro, essa emoção é difícil de controlar, sendo facilmente confundida com paixão e sentimento de posse.

E o quinto sinal, ainda segundo o professor Luiz Fernando Amaral, é a sensação de querer ser uma pessoa melhor. Esta é uma característica de quando o amor vem de vidas passadas. O simples fato de dividir uma vida com a pessoa, de dividir a reencarnação com a pessoa, é uma motivação natural para querer ser uma pessoa melhor, pois são espíritos que já reencarnaram juntos muitas vezes e a finalidade da reencarnação é a evolução.