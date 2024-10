Publicado 26/10/2024 00:00

Quase 10% da população brasileira enfrentam desafios como o analfabetismo. No mundo, o número aproxima-se da casa de 1 bilhão de pessoas. Invés de julgar ou discriminar, buscamos compreender as causas e as consequências desse problema, oferecendo consolo e esperança.

A inteligência não se restringe à capacidade de ler e escrever. A inteligência espiritual é a capacidade de compreender os princípios morais e universais. Acreditamos na evolução contínua dos espíritos. Somos incentivados a praticar o amor ao próximo. Ajudar aqueles que precisam, incluindo os analfabetos, é um dever moral.

Todos nós, que vivemos o dia a dia dos centros espíritas, reconhecemos a importância da educação para o desenvolvimento integral do ser humano. Os espíritos desencarnados podem auxiliar no processo de aprendizado, transmitindo conhecimentos e incentivando o estudo.

E o que podemos fazer? Em primeiríssimo lugar, oferecer oportunidades de aprendizado. É fundamental criar oportunidades para que os analfabetos possam aprender a ler e escrever, respeitando seus ritmos e dificuldades.

Outra coisa: devemos valorizar o conhecimento adquirido através da experiência de vida, tão importante quanto o conhecimento formal. Ah, sim, é preciso combater o preconceito contra os analfabetos, reconhecendo sua dignidade e valor como seres humanos.

É óbvio que outra medida a ser tomada é a promoção à leitura e o estudo. O espiritismo nos oferece uma perspectiva única sobre o analfabetismo, convidando-nos a olhar além das aparências e a reconhecer a grandeza do espírito humano, mesmo aqueles limitados intelectualmente.



Somos cercados por uma vasta gama de espíritos desencarnados, que, em diferentes níveis de evolução, exercem influência em nossas vidas. Essa influência se manifesta de diversas formas, inclusive no processo de aprendizado. Os espíritos desencarnados atuam no aprendizado. Cada um de nós possui um ou mais guias espirituais, espíritos mais evoluídos que nos acompanham em nossas reencarnações, oferecendo proteção, orientação e estímulos para o aprendizado.

Através da mediunidade, os espíritos desencarnados podem transmitir conhecimentos específicos a indivíduos em desenvolvimento, auxiliando-os em seus estudos e pesquisas. É importante chamar atenção para o livre-arbítrio: apesar da influência dos espíritos desencarnados, somos livres para escolher o caminho que queremos seguir.



A decisão de aprender e evoluir é nossa. Cada um de nós é responsável por seu próprio aprendizado. Os espíritos desencarnados são nossos auxiliares, mas não fazem o trabalho por nós. Eles desempenham um papel fundamental no processo de aprendizado, oferecendo orientação, proteção e estímulos para que possamos evoluir espiritualmente.