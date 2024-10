Publicado 05/10/2024 00:00

Progredir é respeitar. O filósofo Immanuel Kant, em seu livro propor-se a descobrir se existe um fio condutor da história humana. No seu entendimento, a história é a narrativa das ações humanas, isto é, as manifestações da vontade de cada um de nós.



Já parou para pensar no progresso material do nosso planeta? Essa pergunta instigante do nosso irmão Roberto Tavares, nos faz refletir. Em nenhum momento anterior de nossa história o planeta produziu tanto alimento e tanta tecnologia que facilita nossa vida diária. Nunca tivemos tão preparados para desastres naturais e nunca vivemos por tanto tempo. Não parece, contudo, tão óbvio assim, se pensarmos no progresso moral.



Rutger Bregman, historiador holandês, expôs inúmeros exemplos que mostram que estamos moralmente melhores do que éramos no passado. Um dos exemplos pudemos testemunhar no Rio Grande do Sul. Nos meses de abril e maio deste ano, foram toneladas de materiais para as vítimas das enchentes, fora o enorme número de pessoas, famosos e anônimos que foram voluntários e saíram de outros lugares para irem ajudar no que precisasse, destacou o estudioso Roberto Tavares. E essa ajuda, lembra ele, não foi apenas para outro ser humana, essa ajuda alcançou animais domésticos e, até mesmo, animais de grande porte, como cavalos, vacas e bois. Nunca fomos tão caridosos com o outro.



Para o Espiritismo, o progresso é uma Lei de Deus. É da natureza humana evoluir e por mais que certas atitudes nossas façam esse progresso diminuir, ele jamais cessa. Assim sendo, os espíritos superiores nos ensinam que cada um de nós evoluímos. E por não conseguirmos evoluir muito em uma só encarnação, Deus nos concede infinitas encarnações.



O mesmo espírito já teve inúmeras formas físicas, sendo homem e mulher, falando idiomas que podem nem mais serem falados nos dias de hoje, tendo passado por várias formas de relação com o sagrado. Em todas essas experiências evoluímos um pouco, aprendemos coisas novas e nos melhoramos como pessoa.



Com o entendimento que o progresso é constante em nossa sociedade, destaca Roberto Tavares, já que ela é formada por espíritos que sempre estão evoluindo, foi perguntado aos espíritos superiores qual a influência do espiritismo no progresso, obtendo como resposta que essa contribuição se dá com a substituição do materialismo pelo entendimento que a alma não existe e nada existia antes do nascimento e nada existirá após a morte.



Todas as religiões contribuem para o progresso da mesma forma, pois como frisa nosso irmão Roberto Tavares, já que não se conhece doutrina religiosa que não pregue a imortalidade da alma e o entendimento de que somos todos, independente que qualquer diferença, seres criados por um único, justo e misericordioso.



Importante destacar os fatores que influenciam o progresso espiritual:

Esforço pessoal: A vontade de evoluir e o esforço para superar desafios são essenciais para o progresso espiritual.

Doutrinas: O estudo de doutrinas espirituais, como o espiritismo, proporciona conhecimentos e ferramentas para o desenvolvimento pessoal.

Relações interpessoais: As relações com outras pessoas são importantes para o aprendizado e a evolução espiritual.

Experiências de vida: As experiências vividas em cada encarnação moldam a personalidade e influenciam o progresso espiritual.

Em resumo, o progresso espiritual, sob a visão espírita, é um caminho individual e único, marcado por aprendizado, crescimento e aperfeiçoamento moral. Através da reencarnação, da lei de causa e efeito e do livre-arbítrio, o espírito evolui constantemente em direção à perfeição.