Publicado 24/08/2024 00:00

A certeza de que você pode criar o seu próprio destino foi sempre repetida pela extraordinária médium Zíbia Gasparetto. Ela afirma que sua vida é obra sua, que você é responsável por suas experiências, mesmo aquelas que parecem não depender de você. E que elas foram atraídas por sua forma de pensar e, portanto, o fracasso não existe.

Seu subconsciente trabalha na materialização de suas crenças. Ele não tem senso de humor. Faz sempre o que você crê. As coisas não vão bem? Só colhe infelicidades? É hora de perceber como você faz isso. Certamente não escolheu a atitude adequada para obter bons resultados. Mudando essa atitude, tudo se modificará.

Você está na Terra para aprender a lidar com as leis que regem à vida, evoluir e ser feliz. A vida programa nossas experiências conforme nossas necessidades, a fim de conquistarmos a sabedoria, diz Zíbia.

Na queixa, há uma justificativa para continuar a ser como é, mas há também uma autoimagem negativa. Você pensa que não pode fazer nada, que é incapaz e não merece. Conforma-se em ser pobre, ficar em segundo plano. Pensa primeiro nos outros porque acha que é feio pensar em você primeiro. Acha que para ter, outros vão perder. Esses pensamentos são depressivos e atraem à infelicidade.

Seu subconsciente recebe as mensagens que você lhe envia, sempre defendeu Zíbia Gasparetto. Você tem o poder de criar o próprio destino. Se deseja viver melhor, reconheça isso e trate de cultivar o oposto.

Comece fazendo uma lista de suas crenças e até das frases que costuma dizer. Se usar de sinceridade, vai perceber quais as crenças que são responsáveis por sua infelicidade. Não pense mais nelas. Esqueça-as. Quanto mais preocupar-se em eliminá-las, mais as alimentará.

Em seus relacionamentos, ao invés de perguntar “Como vai?” (que dará chance a que as pessoas se queixem), prefira exclamar: “Como você está bem! Que maravilha!”. Quando alguém se queixa e você acha que precisa ser solidária com a dor alheia, com certeza vai carregar uma boa parte das energias negativas da pessoa.

Faça afirmações positivas sempre usando o presente. Exemplo: “Eu sou feliz”, “Tenho muita sorte”, “Minha saúde está cada dia melhor”, etc. Repita-as várias vezes ao dia. Não esqueça de pôr emoção nelas e ignore aquela voz que lhe diz: "Não vai funcionar” Insista.

Lembre-se das palavras da Zíbia: você colhe o resultado de suas escolhas e tem o poder de mudar o que não deu certo. Para o bem ou para o mal. Você sempre foi um sucesso.