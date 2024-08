Publicado 17/08/2024 00:00

Virginia e Tommy Stevens, casados há 70 anos, emocionaram médicos ao morrerem de mãos dadas nos EUA. Eles permaneceram juntos até o fim da vida. A equipe médica uniu as camas do casal de idosos para que ficassem juntos em seus últimos dias.



Tommy Stevens, 91 anos, foi diagnosticado com Alzheimer e hospitalizado com pneumonia. Virginia, também de 91, sofreu uma queda que resultou em fraturas graves e foi transferida para o mesmo hospital. Tommy faleceu em 8 de setembro, seguido por Virginia, nove dias depois, em 17 de setembro.



A perda de um ente querido é um dos eventos mais dolorosos que um ser humano pode experimentar. Quando um casal falece em um curto intervalo de tempo, essa dor se intensifica, gerando um impacto profundo nos familiares e amigos. O espiritismo oferece uma perspectiva única para compreender e lidar com essa situação complexa.

Nós acreditamos que as relações entre as pessoas são frutos de escolhas e experiências em vidas passadas. Um casal que se ama profundamente pode ter laços cármicos fortes, que os unem em diversas existências.

Em muitas situações, os casais encarnam juntos para cumprir missões específicas, como o desenvolvimento espiritual mútuo ou a criação de filhos. A morte de um dos cônjuges pode gerar um desequilíbrio emocional e espiritual no outro, o que pode levar ao desencarne em um curto período de tempo.

Em alguns casos, um casal pode desenvolver doenças semelhantes ou interligadas, o que pode levar ao falecimento próximo. Os laços cármicos intensos podem influenciar a hora da partida de cada um. Aqueles que possuem um grau maior de desprendimento espiritual podem sentir menos sofrimento e, consequentemente, ter uma transição mais tranquila.

O espiritismo oferece consolo e esperança para aqueles que vivenciam a perda de um ente querido. Algumas das principais mensagens são:

A imortalidade da alma: a morte física é apenas uma passagem para o mundo espiritual, onde a alma continua sua evolução.

A reencarnação: a reencarnação é a lei que rege a evolução espiritual, e os espíritos retornam à Terra diversas vezes para aprender e evoluir.

A comunicação com os espíritos: é possível se comunicar com os espíritos através da mediunidade, o que pode trazer conforto e esclarecimentos.

A perfeição: a vida na Terra é um período de provas e aprendizado, e a morte é um passo necessário para a evolução espiritual.

Como lidar com a perda dupla é o grande desafio para os filhos, por isso, é fundamental buscar apoio de familiares, amigos e profissionais até, da saúde mental. Estudar a Doutrina Espírita pode ajudar a compreender o processo da morte e a encontrar significado na perda.





Não resta dúvida de que cultivar uma fé pode trazer paz e esperança, a mesma esperança que deve ser mantida. A esperança de reencontrar os entes queridos em um futuro pode ser uma fonte de força.