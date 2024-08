Publicado 10/08/2024 00:00

Perdi a conta de quantas vezes ouvi o desabafo de pessoas se perguntando o porquê de passarem por tantas provações. Nosso irmão Roberto Tavares, do Grupo Espírita Sebastião, recorre a uma passagem do Evangelho de João, proferida por Jesus para seus discípulos, para prepará-los para o que iria acontecer com o próprio Cristo e, é óbvio, como no restante da vida de seus seguidores.



Os espíritos superiores não deixaram dúvida quando responderam qual era o objetivo da encarnação: chegar à perfeição. Estar encarnado, sublinha nosso irmão Roberto Tavares, não é um castigo e sim, um ensejo dado a todos de crescimento como almas imortais. Sabendo disso, importa que comecemos a encarar as provações de forma que consigamos evoluir em algum ponto em nossa vida.

Muitas vezes, essas provações nos chegam indiretamente, por meio do sofrimento a quem amamos. E como devemos nos portar? Como não sofrer com a perda de um ente querido ou uma doença grave que alcança a quem amamos? Para isso, o espiritismo nos traz um consolo, pontua Tavares.

Inicialmente, devemos ter sempre em mente que nada é por acaso, que existe algo bem maior que nós. As dificuldades são necessárias para nossa evolução como seres que existem além do corpo, que existíamos antes dele e continuaremos existindo posteriormente. Roberto Tavares salienta que dessa forma, as doenças que acometem nossos entes queridos são uma chance de se cultivar a paciência e a fé. Já para os que estão ao seu redor, é a oportunidade de praticar o cuidado, o amor, a compaixão e a fidelidade.

Da mesma forma, pode acontecer de um de nossos entes queridos saírem da vida material para a espiritual, para onde, como nos falam os espíritos superiores, é a verdadeira vida. Sendo nossa vida material repleta de atribulações, continua Roberto Tavares, uma pessoa boa necessitaria menos tempo nela. Assim sendo, uma passagem prematura pode indicar que aquele ser cumpriu sua missão neste mundo. Quando fizermos o mesmo, estaremos juntos novamente de uma forma muito melhor, pois teremos evoluído como espíritos por meio da encarnação.

No mundo, teremos provações que não são castigos e nem comprovação da “maldade” de Deus. São exatamente o que o termo quer dizer, isto é, seremos testados em nosso amor ao próximo, em nosso senso de justiça e em nossa fé, salienta Roberto Tavares. Jesus não falou que não existiria dor nem morte, mas veio nos explicar que existe uma razão para ela, a morte, e que, da mesma forma como ele venceu o mundo, também poderemos vencê-lo por meio do entendimento que esta vida é passageira, assim como nossa dor e nossa saudade.