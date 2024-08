Publicado 31/08/2024 00:00

Recebo diariamente, centenas de mensagens, muitas, com foco em assuntos que podem ser tema desta coluna. Esta semana, recebi duas interessantíssimas mensagens sobre como devemos nos comportar para transformar nossa energia. E aí vão as dicas.

1. Pense sempre, de forma positiva. Toda a vez que um pensamento negativo vier à sua mente, troque-o por outro! (é uma questão de treino. Eu consigo. O pensamento ruim vem à mente, quando estou na cama, e troco por um bom!)

2. Não tenha medo de nada e nem de ninguém. Tenha fé em você mesmo. Sentir medo é acreditar que os outros são poderosos. (aprendi a administrar meus medos, reagindo de alguma forma, seja escrevendo, seja agindo)

3. Não se queixe. Quando você reclama, age como um imã: atrai para si toda a carga negativa de suas próprias palavras. A maioria das coisas que acabam dando errado, começa a se materializar quando nos lamentamos (por isso, evito os “vampiros energéticos”, isto é, aqueles que sugam sua energia)

4. Risque a palavra "culpa" do seu dicionário. Não se permita esta sensação, pois quando nos punimos, abrimos nossa retaguarda para espíritos opressores e agressores, que vibram com a nossa melancolia. Ignore-os. (jamais carrego sentimento de culpa; quando erro, desculpo-me)

5. Não deixe que interferências externas tumultuem o seu cotidiano. Livre-se de fofocas, comentários maldosos e gente deprimida. Isto é contagioso (gente assim, tem que ser evitada; se puder, nem cumprimente)

6. Não se aborreça com facilidade e nem dê importância às pequenas coisas. Quando nos irritamos, envenenamos nosso corpo e nossa mente. Quando tiver vontade de explodir, conte até dez (valorizar detalhes é estressante; lembre-se que, depois que você morrer, nada disso terá valor)

7. Viva o presente. O ansioso vive no futuro. O rancoroso, no passado. Aproveite o aqui e o agora. Faça o seu dia valer a pena. Não perca tempo com melindres e preocupações, pois só trazem doenças (aprendi a controlar minha raiva no trânsito: loucura, né?).

8) A água purifica. Sempre que puder vá à praia, rio ou cachoeira. Em casa, enquanto toma banho no chuveiro, de olhos fechados, imagine que toda a carga negativa está indo por água abaixo (faço isto, mas de forma rápida...)

9) Ande descalço quando puder, na terra de preferência. Em casa, massageie seus pés com um creme depois de um longo dia de trabalho. Ou escalde-os em água morna, como faziam os antigos. Acrescente um pouco de sal grosso para se descarregar (é bom, né?)

10) Mantenha contato com a natureza. Tenha em sua casa um vaso de plantas. Cuide dele com carinho. O amor que dedicamos às plantas e animais, acalma o ser humano e funciona como um relaxante natural (é inimaginável para mim, não ter um cão).

11) Ouça músicas que o façam cantar e dançar. Uma canção tem o poder de nos fazer sentir vivos, aflorando nossa emoção e abrindo nosso canal com a alegria (eu deveria insistir mais nisso...)

12) Queime um incenso de vez em quando e purifique o seu ambiente. Aproveite para meditar, respirar profunda e pausadamente, como se fosse uma ginástica mental. A mente também precisa de exercícios (verdadíssima!)

13) Sinta o aroma das flores e dos perfumes sempre que tiver uma oportunidade. (é muuuuuito bom...).

14) Liberte-se! Sempre que puder livre-se da rotina e pegue a estrada, nem que seja por um único dia. Tem efeito revigorante para qualquer ser humano. Conheça novos lugares e novas pessoas periodicamente (rotina é uma porcaria).