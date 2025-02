Publicado 22/02/2025 00:00

A mediunidade infantil é a capacidade que algumas crianças possuem de interagir com o mundo espiritual, percebendo, vendo ou ouvindo espíritos. Essa faculdade, inerente ao ser humano, se manifesta de forma mais evidente na infância devido à maior sensibilidade e menor ligação com o corpo físico.

As manifestações mediúnicas em crianças podem variar. Na visão de espíritos, a criança vê vultos, pessoas desencarnadas ou até mesmo cenas do mundo espiritual. Elas podem ver espíritos de parentes ou amigos. É comum que crianças vejam espíritos de pessoas que já morreram e que eram próximas a elas.

Algumas crianças podem ver espíritos de outras crianças que já morreram, lembrando que guias espirituais são espíritos que nos protegem e nos ajudam em nossa jornada na vida. Crianças também podem ver outros tipos de espíritos, como espíritos de animais ou espíritos da natureza.

E se seu filho disser que está vendo espíritos? É importante manter a calma e não assustar seu filho. Converse com seu filho sobre o que ele está vendo e ouvindo. Se seu filho estiver assustado ou se você estiver preocupado, procure ajuda de um profissional, como um psicólogo ou um médium.

A criança ouve vozes, sussurros ou outros sons que não são perceptíveis por outras pessoas. A criança sente arrepios, calafrios, mudanças de temperatura ou outras sensações físicas na presença de espíritos. A criança tem pressentimentos, insights ou conhecimentos que não podem ser explicados racionalmente.



Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, foi o mais importante médium brasileiro que psicografou mais de 450 livros e cujas obras venderam mais de 25 milhões de exemplares. A mediunidade de Chico Xavier se manifestou pela primeira vez quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Na ocasião, ele conversava com um amigo imaginário, que seus pais acreditavam ser fruto de sua imaginação. No entanto, Chico afirmava que o amigo era um espírito desencarnado.

Após a morte de sua mãe, quando Chico tinha 5 anos, seu pai se casou novamente. A madrasta de Chico era uma mulher muito religiosa que não compreendia as manifestações mediúnicas do enteado e o repreendia por isso. Quando sua irmã teve um surto psicótico, seu pai, que era cético em relação à mediunidade, recorreu ao espiritismo para tentar ajudar a filha. Durante as sessões, Chico começou a psicografar mensagens de espíritos, o que o levou a se interessar pela doutrina espírita.

Diante de manifestações mediúnicas em crianças, é fundamental acolher e conversar. Os pais devem acolher a criança com amor e compreensão, conversando abertamente sobre suas experiências sem julgamentos ou preconceitos. É importante explicar que a mediunidade é uma faculdade natural e que os espíritos são seres como nós, que já viveram na Terra. Caso as manifestações sejam frequentes ou causem algum tipo de incômodo, é recomendado buscar o auxílio de um centro espírita para que a criança possa receber passes e orientações adequadas.

O estudo da Doutrina Espírita é fundamental para que a criança compreenda o mundo espiritual e desenvolva sua mediunidade de forma consciente e responsável. A mediunidade infantil é um presente divino que deve ser cultivado com amor, responsabilidade e discernimento. Ao oferecer orientação e educação adequadas, é possível ajudar a criança a desenvolver sua mediunidade de forma saudável e equilibrada, permitindo que ela utilize essa faculdade para o bem e para o seu próprio crescimento espiritual.