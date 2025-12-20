Arte coluna Alem da Vida 20 dezembro 2025_CORRETA - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Alem da Vida 20 dezembro 2025_CORRETAArte Paulo Márcio

Publicado 20/12/2025 00:00

A quantidade gigantesca de seres humanos que são submetidos ao sofrimento, seja por doenças, seja pela ação de outros seres humanos – incluindo crianças -, é uma das questões mais profundas até para os que não são reencarnacionistas.



Para nós, temos uma visão que busca conciliar o sofrimento com a justiça e a bondade de Deus. Temos dois pilares principais: a Lei de Causa e Efeito (ou Lei do Karma/Ação e Reação) e a reencarnação para os seres humanos, visando o progresso e o aperfeiçoamento para todos os seres.

1. O Sofrimento Humano (Lei de Causa e Efeito)

Na nossa visão, o sofrimento humano não é uma punição arbitrária ou castigo de um Deus vingativo, mas sim uma consequência natural e educativa das nossas próprias ações (causas) em vidas passadas ou na vida atual.

Cada indivíduo, fazendo uso do seu Livre Arbítrio, semeia o que irá colher. As ações infelizes (erros, injustiças, malfeitos) cometidas em outras existências geram um "débito" ou desarmonia espiritual.

O sofrimento (doença, perdas, dificuldades) na vida atual é, muitas vezes, o resgate desse débito, uma forma do espírito reparar os erros do passado e aprender as lições que não foram assimiladas. É uma oportunidade de expiação (reparação) e prova (teste da fé e paciência).

A dor é vista como uma advertência e um estímulo ao progresso. Ela nos obriga a refletir, a domar as más paixões (egoísmo, orgulho) e a desenvolver virtudes como a paciência, a humildade e a caridade. O objetivo é o aperfeiçoamento do Espírito, que é imortal.

Deus é Justo: Como Deus é infinitamente justo e bom, Ele não castiga, mas permite que o próprio Espírito, por meio de sucessivas reencarnações, utilize a dor como ferramenta de burilamento até alcançar a perfeição relativa e a felicidade.

2. O Sofrimento dos Animais (Progresso e Evolução)

Os animais não possuem o mesmo grau de livre arbítrio e consciência moral que o ser humano; portanto, eles não sofrem para resgatar erros do passado da mesma forma. O sofrimento deles é entendido de outras maneiras:

Os animais estão em um estágio anterior da evolução da alma. Eles sofrem para que a sua consciência se expanda e para alcançar um maior conhecimento, conforme a lei universal do progresso que se aplica a todos os seres. O sofrimento atua como um impulso para o desenvolvimento das suas faculdades.

Grande parte do sofrimento animal é resultado da crueldade, negligência e irresponsabilidade dos seres humanos. É fundamental enfatizar nossa responsabilidade no trato com os animais, ensinando o respeito e a compaixão por todos os seres vivos. O sofrimento imposto pelos humanos gerará, pela Lei de Causa e Efeito, consequências para quem o pratica.

Em resumo, o sofrimento, tanto humano quanto animal, na visão espírita, não é um sinal de que Deus permite o mal, mas sim uma etapa transitória e um mecanismo pedagógico dentro de um vasto e justo plano de evolução, visando o bem final e o aperfeiçoamento de todos os seres da Criação.

