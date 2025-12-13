Publicado 13/12/2025 00:00

A inveja é um sentimento negativo e destrutivo, é uma fraqueza moral que prejudica profundamente tanto quem a sente quanto quem é invejado. A inveja é vista como um resquício do nosso estágio evolutivo inferior, um sinal de imaturidade psicológica e moral.

A inveja pode ser enquadrada como uma das características do atavismo, que é a tendência do ser humano em repetir características ancestrais que perturbam nosso roteiro de evolução espiritual. A inveja é o sentimento oposto do amor e da caridade. Ao invejar, rompe-se os laços de fraternidade.

A inveja é uma emoção dolorosa para o próprio invejoso, frequentemente caracterizada por uma profunda sensação de inferioridade e insegurança, que nasce da comparação desfavorável com o outro. O invejoso não luta pelo próprio triunfo, mas lamenta o sucesso alheio, chegando a comprazer-se com o insucesso do "adversário" (o invejado).

A inveja gera uma vibração mental negativa intensa que encontra eco e cumplicidade nos planos espirituais inferiores. Isso atrai espíritos menos evoluídos (obsessores) que se ligam ao invejoso pela afinidade de pensamentos, potencializando o mal.

O pensamento invejoso, por ser uma força mental poderosa, pode ser manipulado pela vontade e, sob a ótica espírita, está relacionado ao conceito popular de "mau-olhado". Isso pode causar prejuízos, mal-estar e indisposição no invejado, embora a proteção maior seja a própria vibração no bem da pessoa invejada.

O grande prejudicado pela inveja é o próprio invejoso. O sentimento é descrito como uma larva ou verme roedor que lhe rouba a paz, o repouso e o deixa em "contínua febre", podendo levar à depressão e até ao suicídio em casos extremos.

Para nós, reencarnacionistas, temos antídotos para a inveja. Caridade e humildade são os principais antídotos. A prática da caridade e o desenvolvimento da humildade neutralizam o egoísmo e o orgulho que estão na raiz da inveja.

Em vez de lamentar o triunfo alheio, o invejoso deve se empenhar em conhecer e desenvolver suas próprias potencialidades. A inveja pode ser transformada em admiração e motivação saudável para o autoaperfeiçoamento. A emissão de bons pensamentos, fé e vibrações positivas cria um campo de proteção contra o mal que se emite e o que se recebe.

Em resumo, a inveja é um grave obstáculo à evolução do espírito, que deve ser combatida pela educação dos sentimentos.



