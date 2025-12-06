Arte coluna Além da Vida 06 dezembro 2025 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Além da Vida 06 dezembro 2025Arte Paulo Márcio

Publicado 06/12/2025 00:00

É importante lembrar que a interpretação de sonhos para os reencarnacionistas não é uma regra rígida, mas sim a compreensão de que o sono pode proporcionar a emancipação da alma (espírito) e a comunicação com outros espíritos, incluindo entes queridos que já desencarnaram.

Aqui estão os principais pontos e significados:

1. Encontro espiritual e saudade

O momento do sono físico permite que o nosso espírito se desprenda parcialmente do corpo e se encontre com o espírito do falecido no plano espiritual. Esses encontros servem de acalanto e conforto para ambos os lados, sendo uma prova de que os laços de amor são indestrutíveis e que a separação é apenas física. É uma forma de matar a saudade. O que se lembra pode ser a memória de um encontro real no plano espiritual, mas que se mistura com as criações da mente ao retornar ao corpo.

2. Alerta para apego excessivo

Sonhar repetidas vezes com o mesmo ente querido, especialmente se for em contextos de tristeza ou sofrimento, pode ser um indicativo de apego de ambos os lados, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Esse apego pode prejudicar a caminhada evolutiva do espírito desencarnado, que precisa seguir seu caminho, tratamento e aprendizado no plano espiritual.

3. Transmissão de mensagens

O espírito do falecido pode estar se comunicando para transmitir uma mensagem, dar um conselho, ou simplesmente para dizer que está bem. Se o sonho envolve angústia, sofrimento ou situações não resolvidas, pode indicar que há questões pendentes entre você e o espírito, como a necessidade de perdão, desapego ou reconciliação emocional.

Cabe observarmos a nossa sensação: você acorda com paz e conforto ou com angústia e medo? A sensação é um indicador importante da natureza do contato. O falecido estava alegre e tranquilo (indicando que está bem) ou estava triste e perturbado (indicando necessidade de prece e auxílio)? Houve alguma palavra, gesto ou situação que chamou a sua atenção? Isso pode ser o conselho ou alerta que o espírito queria te passar.

Se o sonho te causa conforto e paz, veja-o como uma bênção e uma prova de amor. Se causa perturbação ou é repetitivo, intensifique suas preces pelo espírito e trabalhe seu desapego emocional.









