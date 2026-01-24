alemdavida24jan - ARTE O DIA

Publicado 24/01/2026 00:00

As colônias espirituais são descritas como verdadeiras cidades localizadas em dimensões vibratórias acima da Terra. Elas servem como locais de refúgio, tratamento, estudo e preparação para novas encarnações. Aqui estão as principais características dessas colônias:

1. Organização e Estrutura

Diferente da ideia de um "céu contemplativo", as colônias são locais de intensa atividade. Elas possuem uma organização administrativa semelhante às nossas cidades, com departamentos. São divididas em setores como Auxílio, Regeneração, Comunicação, Educação e Planejamento.

Possuem construções, jardins, hospitais, escolas e bibliotecas. A diferença é que a matéria lá é mais sutil e moldada pelo pensamento (matéria mental). Existem meios de locomoção, embora espíritos mais elevados possam se deslocar por eles mesmo.

2. A Vida Cotidiana

A rotina de um espírito em uma colônia é focada no autoaperfeiçoamento. Todos trabalham. O trabalho é visto como uma forma que permite ao espírito obter certas facilidades ou serviços na colônia. A alimentação não é sólida como a nossa. Eles se nutrem de substâncias fluídicas e energéticas (como sucos e caldos). Os espíritos mais evoluídos alimentam-se apenas da energia do ambiente e da respiração. Os espíritos também descansam para recuperar energias, embora não da mesma forma física que nós.

3. Diferentes Tipos de Colônias

Existem milhares de colônias ao redor da Terra, cada uma com uma "especialidade" ou nível vibratório. As colônias socorristas estão localizadas mais próximas ao Umbral para resgatar espíritos em sofrimento. As colônias correcionais são voltadas para espíritos que cometeram faltas graves ou possuem vícios profundos. E as colônias científicas e artísticas são focadas no desenvolvimento de novas tecnologias e artes que depois são "inspiradas" em inventores e artistas na Terra.

4. Exemplos Famosos (no Brasil)

Segundo médiuns e obras literárias, existem colônias sobre diversas regiões:

Nosso Lar: Localizada sobre a cidade do Rio de Janeiro (a mais conhecida).

Colônia Alvorada Nova: Sobre a região de Santos (SP).

Colônia Regeneração: Sobre o estado de Santa Catarina.

Colônia Casa Transitória de Fabiano: Um posto de socorro móvel que circula em zonas mais densas.

Por que elas existem? Porque o choque da morte seria muito grande se fôssemos para um lugar totalmente diferente. Por isso, o mundo espiritual nas esferas próximas à Terra ainda guarda semelhanças com a nossa realidade, para que o espírito se adapte gradualmente à sua nova condição.

