Além da Vida3jan - ARTE KIKO

Publicado 03/01/2026 00:00

Para nós, reencarcionistas, o destino dos espíritos que tiveram a oportunidade de reencarnação interrompida pelo aborto (espontâneo ou provocado) tem vários significados.

Um deles seria o regresso ao mundo espiritual: o espírito, cuja ligação com o corpo em formação foi interrompida, retorna ao plano espiritual. No mundo espiritual, esse espírito é acolhido, amparado e auxiliado por espíritos benfeitores. Ele passa por um período de recuperação, reajuste e preparação para uma nova tentativa reencarnatória.

Não há punição eterna. Não existe a ideia de um "lugar" de sofrimento eterno para esses espíritos. Pregamos a justiça e a bondade de Deus, que oferece sempre novas oportunidades de aprendizado e evolução através da reencarnação.

Pode ser uma nova oportunidade reencarnatória, quando o espírito abortado terá a chance de reencarnar novamente em um futuro próximo, que pode ser na mesma família (por laços de afinidade e necessidade mútua de resgate) ou em outra.

Quanto ao sofrimento da mãe e do espírito por causa de aborto provocado, a mãe (e o pai, se conivente) arcam com as consequências morais da interrupção, podendo gerar débitos para si e grande tristeza no espírito que teve a experiência interrompida. O espírito pode experimentar sentimentos de frustração, tristeza ou confusão por ter sua missão interrompida, mas é consolado e orientado no plano espiritual.







